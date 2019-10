Digital

Microsoft

Neue Surface-Hardware von Microsoft geleakt (und sie sieht geil aus!)

Offiziell vorstellen will Microsoft seine neue Surface-Hardware erst morgen Mittwoch, an einem Event in New York. Doch nun scheint der Überraschungsmoment dahin zu sein, denn dem berüchtigten Tech-Leaker Evan Blass sind Bilder zu fast allen neuen Geräten in die Hände gefallen. Und zwar zu:

Surface Pro 7

Surface Laptop 3 (13 Zoll und 15 Zoll)

Neues Surface 2-in-1, von ARM-Prozessor angetrieben

Das neue Surface mit ARM-Prozessor sei das interessanteste, kommentiert der Techblog Windows-Central. Begründung: Es handlet sich um ein Redesign des Surface Pro mit schlankeren Blenden, einer neuartigen Abdeckung und einem Stiftzubehör sowie einem runderen und dünneren Gehäuse. Dieses Gerät sehe elegant aus und werde definitiv mit Apples iPad Pro konkurrieren, das bereits auf dem Markt ist.

Alle Bilder

Im Folgenden zeigen wir die via Twitter verbreiteten Produkte-Bilder, die zu 99 Prozent authentisch sein dürften. Ein Leck dieser Grössenordnung, das so viele Bilder von so hochkarätigen Produkten enthalte, und das kurz vor der offiziellen Enthüllung, sei ungewöhnlich, kommentiert The Verge.

Surface Pro 7

Surface Laptop 3 (15")

Neues Surface (ARM-Powered)

Eine Reaktion darauf: Oh man, can't wait to see the trailer for that ARM #Surface. Stunning design.https://t.co/nBulHVxrXX — jezzle (@JezCorden) October 1, 2019

Surface Laptop 3 (13")

Evan Blas erwähnt in einem weiteren Tweet ein «dual-screen Surface», von dem es (noch) keine Bilder gebe.

Nicht vergessen! Am Mittwoch um 16.00 Uhr ist es soweit. Erfahre live auf Twitter, was für Microsoft Surface als Nächstes kommt. 💻https://t.co/Xbta1dBSXb — Microsoft Schweiz (@microsoft_ch) September 30, 2019

