Bei IT-Projekten des Bundes fehlen Steuerung und Effizienz

Zu selten gelingt gemäss der EFK eine konsequente Abstimmung in der IKT. Bei Sicherheitsvorfällen fehlt ein Weg, um eine sofortige Beseitigung der Sicherheitslücken durchzusetzen. Auch in der Zusammenarbeit mit den Kantonen dominiert oft von Gesetzes wegen die Eigenständigkeit.

Auf diesen Gebieten würden Standardisierung, gemeinsame Schnittstellen oder Sicherheitsvorgaben an Wirkung verlieren, wenn «jeder seinen eigenen Weg geht», heisst es im am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Finanzkontrolle (EFK). Zwar wisse das die Bundesverwaltung, in der Praxis trage das aber wenig Früchte.

In einem Synthesebericht rügt die Aufsichtsbehörde fehlende Abstimmungen. Die Dezentralisierung erweise sich in vielen Bereichen als kontraproduktiv.

Diese 2 Sommerferien-Ziele sind bei Schweizern absolut top

Die Sommerferien stehen an und das Reisefieber steigt bei Herr und Frau Schweizer. Aber wo soll es hin gehen? Wirklich wieder einfach an den Meeresstrand im Süden? Oder jetzt doch mal in den Norden? Und wer reist überhaupt noch in die USA? Das sind die Trends in diesem Sommer.

Bevor wir zu den Ferienzielen kommen, schauen wir, was am Flughafen Zürich erwartet wird. Flugscham scheint längst kein Thema mehr zu sein. Die Flugbewegungen liegen zwar noch leicht unter der Vor-Corona-Zeit, in Sachen Passagiere haben wir aber das Niveau der Rekordjahre vor der Pandemie wieder erreicht.