Mit ChatGPT testet das US-Unternehmen OpenAI derzeit eine Software, die natürliche Sprache verarbeiten und verblüffend menschlich wirkende Antworten liefern kann. Sie basiert auf einem Sprachverarbeitungsmodell namens GPT-3 (respektive GPT-3.5). Laut dem Kognitionswissenschaftler Gary Marcus ist diese Software aber nur ein Vorgeschmack auf eine mächtige Nachfolgerin. Das für den Frühling 2023 erwartete neue Sprachmodell GPT-4 werde den aktuellen KI-Chatbot völlig in den Schatten stellen und viel mehr Aufsehen erregen, prophezeit der amerikanische Wissenschaftler. «GPT-4 wird ein Monster», zitiert ihn the-decoder.com . Die neue Software werde aber auch die gleichen Schwächen aufweisen wie die bisherige. Dem KI-Modell fehle es «an einem grundlegenden Verständnis der Welt», was zu manchmal haarsträubenden – oder, noch gefährlicher, zu subtilen – Falschaussagen führe.

An seiner Entwicklerkonferenz im Mai 2021 hatte das Unternehmen angekündigt, die KI in die Microsoft Power Apps zu integrieren. Dies soll Menschen ohne Programmierkenntnisse ermöglichen, eigene Apps zu erstellen. Man müsse nicht mal mehr wissen, wie man Code oder Formeln schreibt.

Die vom US-Unternehmen OpenAI entwickelte KI läuft bereits heute exklusiv auf der Azure-Plattform von Microsoft, also in entsprechenden Rechenzentren rund um den Globus.

Zum Beispiel liesse sich dank KI ohne jeglichen Aufwand herausfinden, wonach in einem Mail-Account gesucht wird, selbst wenn man nicht die genauen Schlüsselwörter eingibt, die in den relevanten E-Mails enthalten sind.

Unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet The Information, dass Microsoft vorhabe, ChatGPT-Funktionen in Word, PowerPoint, Outlook und andere Apps zu integrieren.

Wenige Tage nach einem Bericht, dass ChatGPT in die Suchmaschine Bing integriert werden soll, haben zwei US-Journalisten noch viel grössere Pläne für den KI-Chatbot enthüllt. Demnach will Microsoft sein Büro-Softwarepaket Office mit der Künstlichen Intelligenz (KI) aufmotzen. Dieser Beitrag dreht sich um die wichtigsten Fragen.

Happy new Knaller! (Sorry, Sandro, wir müssen reden!)

Das sind die wichtigsten Technik-Trends des Jahres

Die Elektronikmesse CES in Las Vegas ist eine der grössten Technologiemessen der Welt. Hier werden Anfang Jahr Innovationen pompös präsentiert und gefeiert, die dann oft das ganze Jahr über für Gesprächsstoff sorgen.

Die Elektronikmesse CES war in den vergangenen 45 Jahren immer wieder der Schauplatz von wichtigen Technik-Premieren. So wurde 1970 der erste Videorekorder gezeigt, 1996 die erste DVD und 2008 die ersten Fernseher mit der fortschrittlichen Bildschirm-Technik OLED. In den vergangenen drei Jahren wurde die Messe allerdings durch die Corona-Pandemie ausgebremst. In diesem Jahr buhlen 3100 Aussteller aus 173 Ländern um die Aufmerksamkeit der CES-Besucher. Zu den Schlüsselthemen in Las Vegas gehören diese Trends, die das High-Tech-Jahr 2023 dominieren können.