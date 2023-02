Gigantische Spam-Lawine überrollt Hotmail- und Outlook-User

Wird dein Hotmail-Account von Spam-Mails geflutet? Du bist nicht allein

Nutzer von Microsofts E-Mail-Dienst Outlook (ehemals Hotmail) wurden am Montag mit Spam-Mails geflutet. Alle unerwünschten Nachrichten landeten trotz aktiviertem Spam-Filter im Posteingang. Verärgerte User hatten so binnen Stunden teils Dutzende Junk-Mails in ihrem Posteingang.

So sah es am Montag in vielen Posteingängen von Outlook-Usern aus

Microsofts Spam-Filter ist am Montag offenbar für viele private User komplett ausgefallen. Geschäftliche Microsoft-365-Exchange-Postfächer scheinen davon indes nicht betroffen gewesen zu sein.

Zahlreiche private Outlook-User berichten zudem übereinstimmend, dass sich das Spam-Problem bereits in den letzten Monaten und Wochen verschärft hat. Am Montag erreichte die Spam-Lawine ihren vorläufigen Höhepunkt. Inzwischen scheint Microsoft die Spam-Flut wieder besser im Griff zu haben.

Die meisten Nachrichten, die in den Posteingängen landeten, sind eindeutig Spam Betrügerische E-Mails wie diese gelangen immer wieder durch Microsofts Spam-Filter.

Gegen «defekte» Spam-Filter kann man als User wenig unternehmen, sofern man nicht den E-Mail-Anbieter wechseln will. Outlook-User berichten, dass es die Junk-Mails selbst dann in den Posteingang schafften, wenn der Spam-Filter auf der höchsten Stufe eingestellt war.



Das Technologie-Portal The Verge rät daher Betroffenen, während einer Spam-Welle die Benachrichtigungen für neue E-Mails in der E-Mail-App auf dem Smartphone vorübergehend zu deaktivieren. «Das verhindert, dass Ihr Telefon ständig aufwacht, um Ihnen eine Benachrichtigung über eine Spam-E-Mail anzuzeigen, die Sie definitiv nicht interessiert», schreibt das Tech-Portal.



Der selbst betroffene Tech-Journalist Tom Warren hofft, dass Microsoft sein Spam-Problem dank künstlicher Intelligenz wie OpenAI besser in den Griff bekommt.

Laut Microsoft wurde die Störung am Dienstag behoben und Outlook.com funktioniere wieder wie gewohnt.

