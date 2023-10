Nach Apple will auch Google Smartphones in Indien produzieren lassen

Google will künftig Pixel-Smartphones in Indien produzieren. Das Unternehmen werde mit in- und ausländischen Herstellern in Indien zusammenarbeiten, damit die Smartphones voraussichtlich ab dem kommenden Jahr erhältlich seien, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt.

Die Ankündigung erfolgte anlässlich der neunten jährlichen «Google for India»-Veranstaltung in Neu-Delhi.

«Wir wollen mit dem Pixel 8 beginnen und werden mit internationalen und einheimischen Herstellern zusammenarbeiten, um Pixel-Smartphones vor Ort zu produzieren.» quelle: blog.google

Indien sei ein wichtiger Markt, hiess es weiter. Zudem solle es in Indien künftig möglich sein, Metro-Tickets via Google Maps zu kaufen.

Sundar Pichai, der 51-jährige Chef des US-Konzerns Alphabet, zu dem Google gehört, wuchs in der ostindischen Stadt Chennai auf. Bild: keystone

Apple legte vor

Im September hatte der Google-Konkurrent Apple erstmals schon beim Verkaufsstart eines neuen iPhone-Modells auch Geräte aus indischen Fabriken verkauft. Eine unbekannte Zahl an iPhone 15 und iPhone 15 Plus aus indischer Fertigung wurde in mehreren Ländern, darunter in Indien selbst, in den Handel gebracht.

Auch andere Tech-Firmen wollen zunehmend in Indien produzieren. Das Land mit seinen 1,4 Milliarden Menschen ist das bevölkerungsreichste der Welt und gilt als Wachstumsmarkt. Die meisten Leute dort nutzen bislang billige Android-Mobilgeräte aus China. Google ist zudem in mehrere Streitigkeiten mit der indischen Wettbewerbsbehörde verwickelt.

