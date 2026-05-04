Spotify führt eine neue wichtige Kennzeichnung ein. Bild: www.imago-images.de

Wegen KI: Spotify führt Änderung ein, die alle Kunden betrifft

Spotify führt ein neues Siegel für Artists ein, das du kennen solltest, wenn du die Nase voll hast von KI-generierter Musik.

Robert Kohlick / watson.de

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Nicht nur Bilder, Videos und Texte, sondern auch Musik lässt sich seit einer ganzen Weile von KI-Tools generieren – eine Entwicklung, die vor allem echten Künstlerinnen und Künstlern ein Dorn im Auge ist.

Spotify führt neues Siegel ein

Nun hat Spotify eine kleine Änderung angekündigt, die bei den Nutzerinnen und Nutzern für etwas mehr Transparenz sorgen soll: ein neues «Verified by Spotify»-Siegel.

So sieht das neue Abzeichen in der Spotify-App aus. bild: spotify

Dieses wird laut Spotify nur bei Artist-Profilen angezeigt, die die folgenden drei Kriterien erfüllen:

Gleichbleibende Aktivität und Interaktionen der Hörerinnen und Hörer im Laufe der Zeit: Also keine Chance für One-Hit-Wonder, ausser sie haben «wichtige Beiträge zur Musikkultur und -geschichte geleistet».

Einhaltung der Plattformrichtlinien von Spotify: So dürfen beispielsweise keine gefährlichen Inhalte hochgeladen werden, die Gewalt oder Terrorismus fördern oder dazu anstiften, bestimmte Gruppen von Menschen angreifen, Falschmeldungen verbreiten und vieles mehr.

Anzeichen dafür, dass hinter dem Profil ein echter Artist steht: Social-Media-Präsenz, Konzertauftritte, Merch – solche und andere Faktoren sollen bei diesem Kriterium eine Rolle spielen.

Spotify erklärt zudem, dass Profile, die dem Anschein nach KI-generierten Artists gehören, kein «Verified by Spotify»-Siegel erhalten, zumindest vorerst. Denn das Unternehmen räumt im gleichen Absatz ein, dass sich der Ansatz für die Überprüfung stetig weiterentwickelt.

Verteilung der Siegel wird einige Zeit dauern

Laut Spotify selbst sollen 99 Prozent aller Artists, die von Nutzenden aktiv gesucht werden, diese Kriterien erfüllen und entsprechend auch das Verified-Siegel bekommen.

Da auf der Plattform jedoch unzählige Artists unterwegs sind, kann es eine Weile dauern, bis Spotify das Siegel für alle ausgerollt hat, die sich dafür qualifizieren. Mit anderen Worten: Nur weil du das Logo jetzt noch nicht bei einem Artist deiner Wahl siehst, heisst das nicht, dass es nicht in Zukunft noch auftaucht.

Spotify liefert mehr Kontext zum Artist

Abseits davon zeigt Spotify in Zukunft auch noch mehr Informationen zu den Artists innerhalb der App an. Karriere-Meilensteine, Konzerttermine, Menge an veröffentlichten Alben auf Spotify – diese und weitere Info-Happen sollen Nutzende direkt einsehen können.

Spotify gibt zu verstehen, dass diese neuen Features nicht direkt zum Start alle Ziele erfüllen werden, die man sich gesetzt hat. Sie sollen jedoch ein Fundament liefern, auf dem das Unternehmen aufbauen kann.