Da war es ihm noch pudelwohl in seiner Villa in Auckland: Nun droht dem 50-jährigen gebürtigen Deutschen tatsächlich Gefängnis. Bild: pd

Für Kim Dotcom wird's eng: Neuseeland will Megaupload-Gründer an USA ausliefern

Der deutsche Filesharing-Pionier könnte nun doch noch an die US-Justiz überstellt werden. Seit 2012 versucht er dies zu verhindern.

Frederike Holewik / t-online

Neuseeland will Kim Dotcom an die USA ausliefern. Mehrere Medien berichten, dass der neuseeländische Justizminister Paul Goldsmith einen entsprechenden Auslieferungsbefehl unterzeichnet hat.

Kim Dotcom ist der Gründer der Sharehoster-Dienste «Megaupload» und «Mega». Sharehoster sind Plattformen, auf denen die User Dateien unmittelbar und ohne Anmeldung hoch- und herunterladen können. Diese Dienste wurden in der Vergangenheit zum illegalen Verbreiten von Musik und Filmen genutzt.

Dotcom wird von den US-Behörden vorgeworfen, mit «Megaupload» Filmstudios und Plattenfirmen einen Schaden von 500 Millionen US-Dollar zugefügt und mit der Website gleichzeitig mehr als 175 Millionen Dollar an Einnahmen generiert zu haben. Zudem lasten sie ihm Urheberrechtsverletzungen, Betrug und Geldwäsche an. Dotcom hat wiederholt alle Vorwürfe von sich gewiesen.

Twitter-Profil von Kim Dotcom: Auf der Social-Media-Plattform inszeniert er sich als Freiheitskämpfer, fällt aber vor allem mit Hass-Postings gegen die USA und Unterstützung für Wladimir Putin auf. Screenshot: x.com

Dotcom: «Ich werde nicht gehen»

Der in Deutschland geborene Dotcom hat seit 2010 seinen Wohnsitz in Neuseeland. Er kämpft seit 2012 gegen seine Auslieferung in die Vereinigten Staaten, nachdem das FBI eine Razzia in seinem Haus in Auckland angeordnet und die US-Behörden «Megaupload» abgeschaltet hatte. Nun könnte es doch zur Auslieferung kommen.

Justizminister Goldsmith erklärte:

«Ich habe alle Informationen sorgfältig geprüft und entschieden, dass Herr Dotcom an die USA ausgeliefert werden sollte, um sich vor Gericht zu verantworten. Wie üblich habe ich Herrn Dotcom eine kurze Zeitspanne eingeräumt, um meine Entscheidung zu überdenken und sich beraten zu lassen.»

Dotcom selbst schrieb auf der Plattform X: «Ich liebe Neuseeland. Ich werde nicht gehen.» Und versah den Beitrag mit einem Kussmiley.

Auch weitere Mitarbeiter von «Megaupload» standen in der Vergangenheit im Fokus der Justiz. Der Marketingchef des Unternehmens, Finn Batato, und der technische Leiter und Mitbegründer Mathias Ortmann, beide aus Deutschland, sowie ein dritter leitender Angestellter, der Niederländer Bram van der Kolk, wurden 2012 zusammen mit Dotcom verhaftet.

Ortmann und van der Kolk haben sich auf einen Vergleich eingelassen, nachdem sie 2023 in Neuseeland zu Haftstrafen verurteilt wurden, aber nicht ausgeliefert werden mussten. Batato starb 2022 in Neuseeland.

Quellen

Eigene Recherche

Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters

(t-online/dsc)