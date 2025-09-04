wechselnd bewölkt18°
Online-Betrüger erbeuten in Schaffhausen 270'000 Franken

04.09.2025, 06:0104.09.2025, 07:43
Online-Betrüger haben im Kanton Schaffhausen in den letzten drei Tagen insgesamt 270'000 Franken von vier Personen erbeutet. Sie benutzten laut Polizei wahrscheinlich eine Software, die Zugriff auf sensible Daten auf den Computern der Opfer ermöglichte.

So gingen die Täter vor

Gemäss ersten Ermittlungen hat die Täterschaft wohl eine sogenannte Remote-Desktop-Software benutzt, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Software ermöglicht es, Computer und mobile Geräte aus der Ferne zu steuern und auf sie zuzugreifen. Die Kriminellen erhalten so direkten Zugang zum Computer und können an Passwörter oder Bankzugänge gelangen.

Frau zuhause vor dem Computer/Laptop. (Symbolbild)
Wenn Anrufer behaupten, sie arbeiteten im Microsoft-Support, läuten die Alarmglocken (Symbolbild).Bild: imago-images.de

Die Schaffhauser Polizei warnt eindringlich vor dieser derzeit aktuellen Betrugsmasche. Betrüger geben sich am Telefon als Support-Mitarbeitende oder Mitarbeitende einer Bank aus und fordern die angerufene Person dazu auf, eine Fernzugriffssoftware wie «AnyDesk» zu installieren. Unbekannten Anruferinnen oder Anrufern dürfe niemals Zugriff auf den eigenen Computer gewährt werden, betont deshalb die Polizei.

(dsc/sda)

Telefonbetrüge nehmen rasant zu
Video: srf
