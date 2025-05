Die User sollen per App eine abhörsichere Datenverbindung herstellen. «beem» ist aber weit mehr als nur ein VPN-Dienst. Bild: Swisscom

Swisscom lanciert das «beemNet» – und setzt bei der Internet-Sicherheit einen drauf

Das grösste Schweizer Telekomunternehmen läutet eine neue Ära bei der Abwehr von Hackern und anderen Cyberbedrohungen ein. Hier erfährst du alles Wissenswerte zur innovativen Technik.

Cyberattacken gehören zu den gefährlichsten und kostspieligsten Bedrohungen für die Wirtschaft. Während Grosskonzerne problemlos die Mittel für den Schutz vor Ransomware-Erpressern und anderen Bedrohungen aus dem Internet aufbringen, sieht es bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) schwieriger aus.

Genau hier kommt die Cybersicherheits-Lösung «beem» ins Spiel. Es handelt sich gemäss den Verantwortlichen um ein Rundum-sorglos-Paket, das an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann.

watson war bei der Vorstellung des neuen Swisscom-Produkts dabei und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Für wen ist «beem» gedacht?

«Gerade KMU kommen beim Thema Cybersecurity schnell ins Schleudern.» Urs Lehner, Swisscom

Blick in das Operation Control Center in der Binz, wo an einem normalen Arbeitstag hunderttausende Angriffsversuche registriert werden. Bild: watson

Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann sprach bei der Vorstellung im Operation Control Center (OCC) mitten in der Stadt Zürich stolz von einer «Weltneuheit».

Der Veranstaltungsort war mit Bedacht gewählt: Im hermetisch abgeriegelten Sicherheitsbereich des Bürogebäudes wachen die Spezialistinnen und Spezialisten im Schichtbetrieb über die Kommunikationsnetze.

Mit «beem» integriert der grösste Schweizer Internet-Provider eine Cybersicherheits-Lösung direkt in die eigene Netzinfrastruktur. Dieses Konzept sei in dieser Tiefe und Breite weltweit einzigartig, heisst es.

Die am Mittwoch lancierte Software-Lösung wurde in den letzten drei Jahren von hunderten IT-Fachleuten speziell für Geschäftskunden entwickelt. Später sollen auch ausgewählte Features von «beem» für Privatkundinnen und Privatkunden zur Verfügung gestellt werden.

Noch konnte watson das innovative neue Produkt nicht in der Praxis ausprobieren. Gemäss Ankündigung lässt sich «beem» schnell und einfach in Betrieb nehmen, und dies für alle Geräte und Angestellten, egal, ob sie im Büro, unterwegs oder im Homeoffice arbeiten.

Wie funktioniert das «beemNet»?

Die Swisscom-Verantwortlichen beschreiben das «beemNet» als vertrauenswürdiges Tor zum Internet.

Die Geräte der Firmenkunden werden nicht mit dem öffentlichen Netz verbunden, sondern mit dem Swisscom-eigenen Netzwerk. Dann durchläuft der ganze Datenverkehr diverse Sicherheitschecks, um Cyberangriffe abzuwehren und schädliche Inhalte zu blockieren.

grafik: Swisscom

Mit der Beem-App lassen sich auch Geräte schützen, die über andere Provider online gehen (dazu unten mehr).

Ist das ein weiterer VPN-Dienst?

Jein. Oder genauer gesagt: «beem» funktioniert zwar wie ein Virtual Private Network, abgekürzt VPN. Anbieterin ist jedoch kein Drittunternehmen, sondern die Netzbetreiberin Swisscom selbst. Und im Hintergrund laufen automatisierte Prozesse ab, um die Datensicherheit und den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.

Welche Funktionen bietet «beem»?

Die Swisscom verspricht Firmenkunden:

Sicheren Zugriff auf eigene Daten und Anwendungen – und das standortunabhängig – ob lokal auf einem Computer oder in der Cloud gespeichert. Die von den Swisscom-Spezialisten entwickelte «beem»-Software laufe in vier Schweizer Rechenzentren.

– und das standortunabhängig – ob lokal auf einem Computer oder in der Cloud gespeichert. Die von den Swisscom-Spezialisten entwickelte «beem»-Software laufe in vier Schweizer Rechenzentren. Anonymisierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Mitarbeitende könnten auch in öffentlichen WLANs oder «Drittnetzen» sicher und privat auf Firmendaten zugreifen. Selbst dann, wenn sie sich gerade im Ausland aufhalten sollten.

Mitarbeitende könnten auch in öffentlichen WLANs oder «Drittnetzen» sicher und privat auf Firmendaten zugreifen. Selbst dann, wenn sie sich gerade im Ausland aufhalten sollten. Transparenz über Cybervorfälle: Per «beem»-App sollen die User via Push-Benachrichtigungen über abgewehrte Cybervorfälle informiert werden.

Per «beem»-App sollen die User via Push-Benachrichtigungen über abgewehrte Cybervorfälle informiert werden. Mehr Sicherheit ohne Passwörter: Das Einloggen auf den Geräten erfolgt ohne mühsames Eingeben eines Passwortes, mit sogenannten Passkeys. Das heisst, die User müssen lediglich ihren Geräte-Code eingeben oder sich über den Fingerabdruck-Sensor oder die Gesichtserkennung authentifizieren.

Viel sicherer als Passwörter Passkeys sind digitale Schlüssel , die auf dem Smartphone oder Computer gespeichert werden und nicht in falsche Hände fallen können. Im Gegensatz zu Passwörtern verbleibt dieser private Schlüssel ausschliesslich beim jeweiligen User und kann dank der bestehenden Schutzmechanismen nicht gestohlen und von Dritten missbräuchlich verwendet werden.

Wie benutzerfreundlich ist das?

Die Swisscom verspricht, «beem» sei so konzipiert, dass sich Unternehmen jeder Grösse ohne vertiefte Kenntnisse «umfassend schützen» können.

Ein benutzerfreundliches «Dashboard» – das ist die Steuerzentrale für die Kunden – erleichtere die Bedienung und Verwaltung der Sicherheitseinstellungen.

Als IT-Verantwortlicher einer Firma habe man die Wahl, wie viel man bezüglich Konfiguration und alltäglicher Überwachung selbst machen wolle. Man könne aber auch alles den Swisscom-Fachleuten überlassen.

Für welche Geräte gibt es das?

Die Cybersicherheits-Lösung läuft laut Swisscom auf allen gängigen Betriebssystemen. Bild: Swisscom

Wenn das «beemNet» nach der Einrichtung durch die Swisscom-Firmenkunden aktiviert wird, sind automatisch alle Smartphones, PCs, Macs, Tablets sowie IoT-Geräte, die über eine SIM-Karte von Swisscom mit dem Internet verbunden sind, automatisch geschützt. Dies gelte auch für Internet-fähige Geräte ohne SIM-Karte.

Es lassen sich auch Geräte schützen, die über die Konkurrenz (Sunrise, Salt etc.) ins Internet gehen oder sich in einem öffentlichen WLAN befinden. Auf Mobilgeräten muss die «beem»-App installiert sein, um den Zugang zum «beemNet» von Swisscom sicherzustellen.

Für technisch Interessierte: Bei der App-Installation auf iPhones oder Android-Geräten wird ein digitales Zertifikat installiert. Das Vorgehen dürften einige User bereits vom Installieren eines VPN-Dienstes kennen. Der gesamte Datenverkehr läuft dann verschlüsselt über die Swisscom-Server.

Wann ist die «beem»-App verfügbar?

Voraussichtlich Mitte Juni soll die neue Anwendung in den App-Stores veröffentlicht werden, wie der Swisscom-Manager Egon Steinkasserer, «geistiger Vater» der neuen Cybersicherheits-Lösung, erklärte.

Was kostet «beem»?

Urs Lehner, als Swisscom-Manager für das Firmenkundengeschäft zuständig, erklärte an der Präsentation am Mittwoch, dass «beem» für eine Firma mit 10 Angestellten an zwei Standorten mit grundlegendem Schutz um die 90 Franken pro Monat kostet.

Je nach Schutzbedarf des Unternehmens können vier Abo-Varianten mit unterschiedlichem Funktionsumfang, «Security Editions» genannt, gebucht werden:

Essential: Das Basisabo beinhaltet «sicheres Surfen im beemNet». Zu den Details gehts hier. Es ist zum Start am 21. Mai die einzig verfügbare Variante.

Das Basisabo beinhaltet «sicheres Surfen im beemNet». Zu den Details gehts hier. Es ist zum Start am 21. Mai die einzig verfügbare Variante. Basic: Bei diesem Abo ist «sicherer Zugriff auf Geschäftsapplikationen» enthalten. Wie die weiteren Varianten soll es «bald verfügbar» sein.

Bei diesem Abo ist «sicherer Zugriff auf Geschäftsapplikationen» enthalten. Wie die weiteren Varianten soll es «bald verfügbar» sein. Plus: Hier verspricht die Swisscom «flexiblen Schutz und Vernetzung», die Details findest du hier.

Hier verspricht die Swisscom «flexiblen Schutz und Vernetzung», die Details findest du hier. Premium: Dieses Abo biete «einen umfassenden Schutz vor modernen Cyberbedrohungen wie Zero-Day-Angriffen und Phishing», wie es heisst.

Gemäss Ankündigung löst «beem» die bisherigen «Connectivity»-Angebote für Firmenkunden ab. Die Software werde laufend weiterentwickelt und sukzessive über alle Vertriebskanäle verfügbar gemacht.

Wer haftet, wenn trotzdem etwas passiert?

Die Swisscom-Verantwortlichen zeigen sich zuversichtlich, dass viele Firmen dank der neuen Cybersicherheits-Lösung Datendiebstähle und Schlimmeres verhindern können. Letztlich hafte bei Vorfällen aber das jeweilige Unternehmen. 100-prozentige Sicherheit gebe es nicht und auch ein innovatives Produkt wie «beem» entbinde die Kundschaft nicht von aller Verantwortung.

PS: Kommt dir der Name bekannt vor?

Es gab tatsächlich mal ein Swisscom-Start-up namens Beem. 2019 sorgte das Unternehmen mit Kästchen auf Werbeplakaten am Zürcher HB für Aufregung. Diese sendeten Sound-Beacons an Smartphones und wurden verdächtigt, User-Daten zu sammeln. watson verzichtete darauf, die Technik in die App zu integrieren.