Digital

Panorama

Wie Twitter mit den Hollywood-Nacktfotos überschwemmt wird



CelebGate

Wie Twitter mit den Hollywood-Nacktfotos überschwemmt wird

watson hat Tweets der letzten drei Tage zum Celebgate-Hack visualisiert. Verfolgen Sie mit, wie der Twittersturm losbricht. Und erfahren Sie, welche der Celebrities am beliebtesten ist.

Der Hack von privaten Bildaccounts diverser weiblicher Hollywoodstars hat auch die Nutzer von Twitter beschäftigt. Die Stichworte «Rihanna», «Kate Upton» oder «Jennifer Lawrence» sind bis Samstag vergangener Woche nicht übermässig oft benutzt worden.

Übers Wochenende aber sind die Namen der drei prominentesten Opfer des Intimhacks auf Twitter wie eine Lawine über die USA, Europa und Südamerika gerollt und gestern Abend auch im nahen Osten angekommen. Mit Hilfe von geolokalisierten Tweets lässt sich in unserer animierten Twitter-Heatmap nachverfolgen, in welchen Weltgegenden Celebgate zu welchem Zeitpunkt zum dominierenden Gesprächsthema geworden sind.

Sie können auf dieser animierten Karte die Weltgegenden heranzoomen, die Sie interessieren. Falls Sie unterwegs auf Ihr Mobile zugreifen wollen, dann drehen Sie den Bildschirm, um den weltweiten Überblick über die Twitteraktivitäten zu Celebgate zu erhalten.

Die Twitter-Heatmaps enthalten alle geolokalisierbaren Tweets zu den Namen Rihanna, Upton oder Lawrence (JLaw) seit Samstagnacht.

Die folgenden Karten zeigen, welche Hoolywood-Celebrities das dominierende Thema sind, beziehungsweise, welche Bilder am ehesten nachgefragt werden. Auch in diesen Karten können Sie die gewünschten Ausschnitte aussuchen und heranzoomen und sehen, wer getwittert hat.

Rihanna interessiert die Twittergemeinde in Zusammenhang mit Celebgate weltweit mit Abstand am meisten, was sich auch in den Direktvergleichen mit den beiden anderen gehackten Celebrities Jennifer Lawrence (JLaw) und Kate Upton zeigt.

Der Vergleich zwischen Rihanna und Upton zeigt, dass der Name von Letzterer insbesondere in Grossbritannien interessiert. Upton ist auch bei den türkischen Twitterer sehr beliebt.

Kate Upton scheint insbesondere in der Türkei eine Fangemeinde auf Twitter zu haben. Die Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ist auf Twitter in Lateinamerika besonders beliebt. Weltweit hat sie auf Twitter mit 2071 geolokalisierbaren Tweets aber weniger Erwähnungen als Rihanna (2968 Tweets) und Kate Upton (2881 Tweets).

