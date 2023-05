Schweizer Polizei an «Operation Krümelmonster» beteiligt – was Internet-User wissen müssen

Demnach haben die Cyberkriminellen den türkischen Meister von 2022, der in diesem Frühjahr in der Europa Conference League gegen den FC Basel verlor, gehackt. Und nun drohen sie mit der Veröffentlichung gestohlener Daten.

Die Website von Trabzonspor Kulübü war am Donnerstag nicht erreichbar. Eine plausible Erklärung für das technische Versagen liefert die Ransomware-Bande Medusa. Sie hat am Vortag auf ihrer Leak-Site im Darknet eine Drohung gegen den bekannten Profi-Fussballclub veröffentlicht.

Wie künstliche Intelligenz die Musik- und Film-Welt in Aufruhr versetzt

Täglich werden Tausende Songs auf Spotify geladen, die eine künstliche Intelligenz komponiert hat. Die Kulturindustrie steht vor ihrer grössten Herausforderung seit dem Aufkommen der Internet-Tauschbörsen.

In Hollywood geistert das Schreckgespenst der Robokalypse. Die Angst ist diesmal keine Fiktion, die auf die Leinwand projiziert wird, sondern sehr real: Drehbuchautoren fürchten, dass sie ihre Jobs an Sprachroboter verlieren, wenn künftig Skripte von einer künstlichen Intelligenz (KI) geschrieben werden. Vor wenigen Tagen traten 11'000 Mitglieder der Writers Guild of America in den Streik – zum ersten Mal seit 15 Jahren. Die Gewerkschaft fordert nicht nur eine bessere Bezahlung für Autoren, sondern auch eine Beschränkung von KI bei Kreativprojekten.