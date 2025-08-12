sonnig33°
DE | FR
burger
Digital
Elektroauto

So will Ford Elektroautos deutlich günstiger machen

Ford CEO Jim Farley speaks at the Louisville Assembly Plant, Monday, Aug. 11, 2025, in Louisville, Ky. (AP Photo/Darron Cummings) Jim Farley
Der US-Konzern will bei E-Autos die Kehrtwende schaffen.Bild: keystone

Neues Bauprinzip: So will Ford E-Autos deutlich günstiger machen

Ein neuer Pick-up, neue Technik und ein neues Bauprinzip: So will Ford die Kosten für Elektroautos senken.
12.08.2025, 16:5012.08.2025, 16:50
Christopher Clausen / t-online
Mehr «Digital»
Ein Artikel von
t-online

Ford will in drei Jahren eine neue Generation erschwinglicher Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Ziel ist es, dem wachsenden Preisdruck aus China zu begegnen und die eigenen Verluste in der Elektrosparte zu verringern.

Grundlage soll eine neue «universelle» technische Plattform sein, um Kosten zu sparen. Erstes geplantes Modell: ein mittelgrosser, viertüriger Pick-up, der in den USA rund 30'000 Dollar kosten soll. Gebaut wird er laut der Technologie-Infoseite «The Verge» im Werk Louisville im Bundesstaat Kentucky. Ford investiert dafür knapp zwei Milliarden Dollar in den Standort und sichert nach eigenen Angaben mindestens 2'200 Arbeitsplätze. Ford selbst nennt das Ganze einen «Model-T-Moment»: Mit diesem Modell haben die Amerikaner vor mehr als 100 Jahren die Fliessbandproduktion eingeführt und damit das Automobil massentauglich gemacht.

Neues Bauprinzip, weniger Teile

Technisch setzt Ford auf ein Produktionskonzept, das der Hersteller «Assembly Tree» nennt. Anstelle einer einzigen Fertigungslinie entstehen mehrere Fahrzeugmodule parallel und werden am Ende zusammengefügt. Grosse Aluminiumguss-Elemente ersetzen zahlreiche Einzelteile, die Zahl der Bauteile und Verbindungselemente sinkt deutlich. Eine ähnliche Produktionsmethode nutzen auch Tesla oder Xiaomi. Die Verkabelung soll rund 1,3 Kilometer kürzer und zehn Kilogramm leichter ausfallen als beim Mustang Mach-E.

«Die neue ‹universelle› Fahrzeugplattform verwendet 20 Prozent weniger Teile als ein typisches Fahrzeug, mit 25 Prozent weniger Befestigungselementen und 40 Prozent weniger Arbeitsstationen im Werk. Das führt zu einer um etwa 15 Prozent schnelleren Montagezeit im Vergleich zur traditionellen Fahrzeugherstellung. Mit diesen Optimierungen schätzt Ford, dass seine neuen, kostengünstigen Elektrofahrzeuge über einen Zeitraum von fünf Jahren geringere Betriebskosten haben werden als ein drei Jahre altes Tesla Model Y.»
The Verge

Die Fahrzeuge nutzen Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP), die ohne Kobalt und Nickel auskommen. Laut Ford sind sie günstiger, langlebiger und lassen sich schneller laden als die bisher verwendeten Akkus. Diese Batterien kommen auch in Einstiegsmodellen anderer Hersteller, beispielsweise aus dem Stellantis-Konzern, zum Einsatz.

Elektroauto

Antwort auf Preisdruck und Verluste

Der Schritt kommt in einer Phase, in der der US-Autobauer mit hohen Verlusten in seiner E-Auto- und Software-Sparte kämpft – für 2024 rechnet Ford mit einem Minus von bis zu 5,5 Milliarden Dollar. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz aus China: Hersteller wie BYD verkaufen Elektroautos bereits ab 10'000 Dollar, während der Durchschnittspreis in den USA zuletzt bei rund 47'000 Dollar lag.

Ob die neue Strategie auch für Europa relevant wird, ist offen. Nach Angaben der «Automobilwoche» aus dem Juli will Ford zwar neue Pkw-Modelle für den europäischen Markt entwickeln, Details zu Modellen oder Terminen gibt es aber nicht.

Der Ford Puma kommt als E-Auto – und so sieht er aus

In den vergangenen Jahren hatte der Konzern in Europa vor allem sein Angebot an Volumenmodellen wie Fiesta und Focus gestrichen und sich stärker auf teurere Elektroautos, Nutzfahrzeuge und Nischenmodelle aus den USA konzentriert. Europa gilt im Konzern vor allem als Testfeld für neue Antriebs- und Vernetzungstechniken – nicht als Massenmarkt.

Verwendete Quellen:

Review
Der Ford Capri im Alltagstest: Das perfekte E-Auto für Familien?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
VW ID. Every1: So sieht das günstige E-Auto aus
1 / 14
VW ID. Every1: So sieht das günstige E-Auto aus
VWs Antwort auf China-Stromer soll 20'000 Franken kosten. Die wichtigsten Infos zum ID.1 findest du in dieser Slideshow.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sich selber ein Elektroauto bauen?
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
Holt ManCity nun PSG-Goalie Donnarumma? +++ ManUnited will 120-Millionen-No-Name
2
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
3
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
4
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
5
Karin Keller-Sutter: «Innert Minuten war klar: Der Deal ist Trump egal»
Meistgeteilt
1
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
2
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
3
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
Wale und Delfine spielen laut Studie miteinander
Im grossen Test: So gut ist der Schnäppchen-Stromer der Franzosen
Europäisch, elektrisch, bezahlbar: Der Citroën ë-C3 will der neue E-Volkswagen sein. Doch wie schlägt er sich im Alltagsleben?
Ein Elektro-Kleinwagen, entwickelt und gebaut in Europa – und das zu einem Preis, der für viele bezahlbar klingt: Citroën hat beim kleinen Elektro-SUV ë-C3 grosse Versprechen gemacht. Was kann der Wagen im Alltag wirklich? Und vor allem: Wie viel Auto bekommt man für einen Startpreis von 24'500 Franken? watson-Medienpartner t-online hat im Alltag getestet, was der recht kostengünstige Stromer kann.
Zur Story