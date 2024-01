In der Hauptstadt Moskau klagen etwa orientierungslose Taxifahrer immer wieder über nicht richtig funktionierende Navigationssysteme. Es gibt aber auch viele direkte Sperrungen von Internetportalen. Russlands Behörden haben Tausende Webseiten mit nicht staatskonformen Inhalten blockiert. Sie sind nur über geschützte Verbindungen per VPN-Server noch zugänglich.

Medien hatten zuletzt am 24. Januar von Internetproblemen in einigen Teilen des äussersten Osten Russlands berichtet. Demnach gab es dort tagelang Probleme mit der Nutzung der sozialen Netzwerke WhatsApp und Telegram.

Millionen Menschen in Russland hatten am Dienstag mit dem Zugang zu Webseiten oder Apps der Domain «.ru» zeitweilig Probleme. So berichteten User in der russischen Hauptstadt Moskau, dass ihre Apps fürs Banking nicht funktionierten, aber etwa auch Serviceportale, soziale Netzwerke und Nachrichtenseiten nicht erreichbar waren.

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

UNRWA-Mitarbeitende in Hamas-Terror verwickelt – das Wichtigste in Kürze

Sorge um KI-Fakes im Wahlkampf: Stimme von Biden ruft Menschen zu Wahlabstinenz auf

In New Hampshire werden Menschen bei «Robocalls» dazu aufgefordert, nicht wählen zu gehen. Die Stimme klingt der von Joe Biden zum Verwechseln ähnlich.

Fingierte Wahlkampf-Anrufe von US-Präsident Joe Biden schüren die Angst vor Manipulationen mithilfe Künstlicher Intelligenz im Rennen ums Weisse Haus. In den automatisierten Anrufen rief eine Stimme, die der von Biden zum Verwechseln ähnlich klang, Demokraten in New Hampshire auf, nicht an den Vorwahlen in dem US-Bundesstaat teilzunehmen.