Nach Rauswurf wegen Sanktionen: Apple lässt russisches Facebook zurück in den App Store

Ende September hatte Apple alle Apps des russischen sozialen Netzwerks VK aus seinen App Stores entfernt. Weltweit. Jetzt folgt die Rolle rückwärts.

Die Apps des russischen Social-Media-Giganten VK, ehemals Vkontakte, sind zurück in Apples App Store – darunter die populären Anwendungen VK und mail.ru.

Einen Grund für den Rückzieher nannte Apple zunächst nicht. Der US-Konzern hatte die VK-Apps Ende September weltweit aus seinen App Stores entfernt. Apple begründete den Rauswurf damals damit, dass die Apps «mehrheitlich im Besitz oder unter Kontrolle von Dritten sind, die von der britischen Regierung verhängten Sanktionen unterliegen».



Warum die Apps nun wieder im App Store zu finden sind, bleibt unklar. Laut dem britischen Guardian haben sich die Eigentumsverhältnisse bei VK in den letzten Wochen nicht geändert und die Sanktionen sind weiter in Kraft.



Kritik an «intransparentem Verhalten»

VK und mail.ru haben in Russland einen ähnlichen Stellenwert wie Facebook und Gmail im Westen – und ähnlich wie Facebook steht auch VK wegen der Verbreitung von Hassrede in der Kritik.



Ein Aktivist des Projektes «Apple Censorship», das App-Entfernungen des iPhone-Konzerns minutiös protokolliert, begrüsste die Rückkehr des sozialen Netzwerkes trotzdem, da diese Dienste auch von Kreml-kritischen Aktivisten und Bürgerrechtlern genutzt werden. Gleichzeitig kritisierte Apple Censorship gegenüber dem britischen Guardian das «erratische und intransparente» Verhalten des Konzerns bei der Verwaltung seines App Stores.



Noch im September des vergangenen Jahres hatte Apple auf Druck des Kreml eine Wahl-App der russischen Opposition aus dem App Store entfernt. Der Nawalny-Vertraute Iwan Schdanow kritisierte damals Apple und Google dafür, dass sie in Russland die App aus den Stores entfernt hatten. Die Konzerne verletzten damit grundlegende Menschenrechte.

Apple entfernt auch regelmässig Apps aus dem chinesischen App Store, die dem Regime in Peking nicht genehm sind.



Der von Apple kontrollierte App Store ist der einzige Weg, um Apps auf iPhones und iPad zu installieren. Apple verdient so an App-Verkäufen, In-App-Käufen und Abos mit. Dieses mutmassliche Machtmonopol wird von App-Entwicklern und Netzaktivisten seit Jahren kritisiert. Kartellbehörden in den USA und der EU prüfen derzeit, ob Apple diesbezüglich seine Marktmacht missbraucht.

