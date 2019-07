Digital

Samsung

Galaxy Note 10: Samsung kündigt Unpacked-Event für 7. August 2019 an



Samsung kündigt Show für neues Galaxy Note an

Das Galaxy Note 10 – so der mutmassliche Name – wird am 7. August 2019 in New York vorgestellt. Samsung wird die Show zu seinem neuen Android-XL-Sartphone live im Internet übertragen. Mit einem Hinweis auf der Einladung hätten die Koreaner bereits ein wichtiges Feature gespoilert, berichtet Tech Crunch. Zu sehen ist ein Digitalstift, S Pen genannt. Und es dürfte um eine verbessere Kameraleistung gehen.

Laut Gerüchteküche soll das Galaxy Note 10 auf der Rückseite eine Dreifach-Kamera besitzen, wobei die drei Kamera-Sensoren vertikal untereinander positioniert sind.

Tschüss Kopfhörerbuchse?

Angeblich lässt Samsung bei seinem Flaggschiffmodell die traditionelle Kopfhörerbuchse weg. Bislang hatten die Koreaner damit geworben, dass sie im Gegensatz zu Apples iPhone und Co. den Anschluss immer noch anbieten.

Am letztjährigen Unpacked-Event (im August 2018) war neben dem Galaxy Note 9 eine Reihe weiterer Geräte präsentiert worden, darunter der (noch unveröffentlichte) Smart-Lautsprecher Galaxy Home. «Vielleicht bekommen wir ja endlich einen Termin für dieses Produkt, zusammen mit weiteren Informationen über das lange verzögerte Galaxy Fold», schreibt Tech Crunch.

(dsc, via Tech Crunch)

Abonniere unseren Newsletter