Streaming von Filmen und Musik soll besteuert werden in der Schweiz

Der Bundesrat wollte die Motion in einen Prüfauftrag umgewandelt sehen. Der Vorschlag fand jedoch keine Mehrheit.

Heute verzichteten Mieterinnen und Mieter auf den Kauf eines Elektroautos, weil es in ihrem Wohnhaus an einer Ladestation fehle, begründete Maret ihr Anliegen.

Die grosse Kammer nahm den Vorstoss der Walliser Mitte-Ständerätin Marianne Maret mit 135 zu 43 Stimmen und bei 15 Enthaltungen an. Der Bundesrat muss sich nun an die Umsetzung machen.

Das Parlament will die Installation von Ladestationen für Elektroautos mit Steuerabzügen fördern. Es beauftragt den Bundesrat mit entsprechenden Verordnungsänderungen. Nach dem Ständerat hat am Montag auch der Nationalrat eine entsprechende Motion gutgeheissen.

Jeder Download von Apps, Software oder Zugriff auf digitale Medien durch Privatpersonen soll in Zukunft die sofortige Mehrwertsteuerpflicht der Anbieter auslösen.

Stillschweigend stimmte am Montag der Nationalrat einer Motion der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) mit dieser Forderung zu. Der Ständerat hatte zum Vorstoss schon im Mai Ja gesagt.

Wer Filme oder Musik streamt, soll künftig in der Schweiz die Mehrwertsteuer für diese Dienstleistung zahlen müssen. Die Eidgenössischen Räte haben dem Bundesrat den Auftrag erteilt, eine entsprechende Änderung des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer auszuarbeiten.

Am Mittwoch hat die Schweiz ein neues Bundesratsmitglied. Die Vorbereitungen für die Wahlfeiern laufen sowohl in Basel wie auch in Chur auf Hochtouren. Doch eigentlich steppt der Bär im Wallis.

Wer am Mittwoch Alain Berset im Bundesratsamt nachfolgt, ist noch offen. Klar ist hingegen bereits, wann die Feier für das neue Mitglied der Landesregierung steigt. Am Donnerstag, 21. Dezember, machen National- und Ständerat trotz laufender Wintersession bereits um 12 Uhr Feierabend. Danach stehen die Wahlfeier für das neue Bundesratsmitglied auf dem Programm – und jene für Viola Amherd, die übermorgen Mittwoch zur Bundespräsidentin für das Jahr 2024 gewählt wird.