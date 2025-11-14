wechselnd bewölkt
SBB-Nachtzug von Basel nach Malmö: Fördergelder gestrichen

Nachtzug von Stockholm nach Berlin auf der Eisenbahntrasse Berlin-Hamburg bei Wiesenaue Der Snälltaget Der schöne Zug verbindet als Nachtzug die Städte Stockholm und Berlin. Hier bei der Fahrt durch d ...
Der Nachtzug zwischen Basel und Malmö steht auf der Kippe.

Kommission streicht Gelder: Nachtzug nach Malmö steht schon vor dem Start vor dem Aus

Die Finanzkommission des Ständerats hat die Fördergelder für den Nachtzug nach Malmö, der im April starten soll, gestrichen. Für die einen aus gutem Grund, für die anderen unverständlich.
14.11.2025, 10:2614.11.2025, 10:26

Rund 47 Millionen Franken an Subventionen sollte der Nachtzug von Basel nach Malmö bis 2030 erhalten. Die Gelder stammen aus dem CO₂-Gesetz, genauer gesagt von den Emissionszertifikaten der Fluggesellschaften. Doch die Finanzkommission des Ständerats hat die Förderbeiträge gestrichen.

«Der Nachtzug kostet sehr viel. Die Subvention ist 100 bis 200 Franken pro Ticket», sagt der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark zu SRF. Dass mithilfe von Subventionen Flüge durch Züge ersetzt werden könnten, greife hier nicht: Schliesslich gebe es auch keine direkte Flugverbindung von Zürich nach Malmö.

Milliarden für den Flugverkehr, Millionen für den Bahnverkehr

Stattdessen soll das Geld in die Entwicklung von synthetischen Treibstoffen gesteckt werden, damit der Flugverkehr irgendwann CO₂-frei sein kann. Mit diesem Entscheid ist die St.Galler Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser nicht einverstanden. Schliesslich werde der Flugverkehr dank der Befreiung von Kerosinsteuer und Ticketmehrwertsteuer mit 1,6 Milliarden Franken und externen Kosten mit 4 Milliarden Franken subventioniert.

Demgegenüber stünden die rund 10 Millionen Franken pro Jahr für den Nachtzug. «Dann sieht man, dass diese paar Millionen für die Förderung des Nachtzuges doch kaum in einem Verhältnis stehen», sagt sie zu SRF.

Anders sieht das etwa Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy. Er sprach von hohen Subventionen: «Das ist ein teurer Spass in Zeiten, in denen man beim regionalen Personenverkehr spart», sagte er zur Sonntagszeitung. Auch weitere Bürgerliche stellten sich gegen den Nachtzug.

Kommt dafür die Flugticketabgabe?

Ryser, die auch Co-Präsidentin der Umweltorganisation Umverkehr ist, hofft nun, dass das Parlament den Entscheid der Finanzkommission noch kippt. Es soll im Dezember entscheiden.

Gleichzeitig kündigt sie an, gegen die Ungleichbehandlung zwischen Schienen- und Flugverkehr vorzugehen. «Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese steuerliche Ungleichbehandlung zwischen dem Schienen- und dem Flugverkehr korrigiert wird mit einer Flugticketabgabe.»

Umverkehr plant eine Volksinitiative für Gebühr auf Flugtickets

Ohne Subventionen nicht rentabel

Ohne die Fördergelder würde der Nachtzug nach Malmö gestrichen. Laut den SBB wäre der Betrieb nicht möglich. Das Problem: Nachtzüge sind kaum rentabel, weil sie nicht so stark ausgelastet werden können und die Kosten für Rollmaterial, Personal und Trassengebühren hoch sind. Dennoch sieht man in der Verbindung Potenzial, weil auch Passagiere aus Deutschland oder Schweden sie nutzen könnten.

Für den Nachtzug gibt es eigentlich jetzt schon Tickets zu kaufen. Die Preise variieren je nach Kategorie und Auslastung, sie sind dynamisch. Das günstigste kostet 53 Franken für den Hinweg.

Der geplante Start des Nachtzugs wäre am 16. April 2026. Dreimal wöchentlich sollte er von Basel 1400 Kilometer über Hamburg und Kopenhagen bis nach Malmö fahren. In die Gegenrichtung würde es auch drei Verbindungen pro Woche geben. Sollte der Zug nun doch gestrichen werden, würden bereits gekaufte Tickets zurückerstattet. Das hängt nun vom Entscheid des Parlaments ab. (vro)

Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
SBB-Nachtzug nach Skandinavien

Ab Mitte 2026 fahren Nachtzüge von Basel nach Malmö.
So teuer wird die Fahrt mit dem Nachtzug nach Schweden
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Nik G.
14.11.2025 10:42registriert Januar 2017
Macht endlich die Flugticketabgabe! Sorry Kerosin wird subventioniert und der Flughafen Zürich meldet praktisch jeden Monat einen neuen Rekord. Da wir es uns leisten können sollen wir auch mehr dafür bezahlen. Fliegen ist viel zu günstig für den Umweltschaden den es anrichtet.
3215
