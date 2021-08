Staaten weltweit unternehmen grosse Anstrengungen, um die Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger zu überwachen. Macht sich Apple zum Gehilfen? archivBild: AP

Offener Brief an den Bundesrat: So warnen Journalisten vor Apples iPhone-Überwachung

Medienschaffende aus deutschsprachigen Ländern machen gegen den umstrittenen Kinderporno-Scanner von Apple mobil. Sie fordern die politischen Verantwortlichen zum Handeln auf.

Journalisten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich protestieren mit einem offenen Brief gegen die von Apple angekündigte Überwachungs-Funktion, die in die neue iPhone- und iPad-Software integriert werden soll.

Die Vertreterinnen und Vertreter mehrerer deutschsprachiger Journalistenverbände halten das Vorhaben des US-Konzerns, die Geräte der User künftig lokal zu überwachen, für einen Verstoss gegen die Pressefreiheit und fordern die EU-Kommission und die österreichischen und deutschen Bundesinnenminister sowie die Datenschutzbeauftragten auf, gegen diese Pläne vorzugehen. Ihr im Web veröffentlichtes Schreiben ging auch an Bundesrat Alain Berset, den Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI).

«Gefahr für die Pressefreiheit»

Offiziell habe Apple dieses Vorgehen angekündigt, um kinderpornografische Bilder zu entdecken. Tatsächlich sei die neue Technologie aber auch ein Hilfsmittel, mit dem ein Unternehmen auf Daten von Nutzern auf deren eigenen Geräten zugreifen wolle, wird Hubert Krech, Sprecher der öffentlich-rechtlichen Redakteursvereinigung AGRA, zitiert.

«Wir fragen uns: Wann werden andere Daten als Fotos ausgelesen? Wann sind es Fotos der LGBT-Gemeinschaft, die möglicherweise in Ungarn oder Russland durch Behörden missbraucht werden können? Wann werden Kontakte abgegriffen? Was wird in totalitären Staaten passieren? Die Apple-Pläne sind eine grosse Gefahr für die Pressefreiheit und Privatsphäre!» quelle: agra-rundfunk.de

Das von Apple angekündigte Vorgehen sei eine Gefahr für den Journalismus und ein eindeutiger Verstoss gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung DSGVO, gegen die e-Privacy-Rechtlinie und gegen Grundrechte.

«Werden dann irgendwann per Algorithmus Bilder oder Videos von Regimegegnern überprüft oder Nutzerdaten?» Frank Überall, Vorsitzender des deutschen Journalistenverbandes DJV

Dieter Bornemann, Sprecher des ORF-Redakteursrats, befürchtet gemäss Mitteilung bei agra-rundfunk.de, dass in einem weiteren Schritt «zum Beispiel die ungarische Orban-Regierung auf diese Weise Bilder der LGBT-Gemeinschaft kontrollieren lassen könnte». Auch in der Türkei sei eine umfassende Kontrolle denkbar oder in totalitären Staaten.

Dass Apple dies vorerst nur in den USA plane, spiele keine Rolle, wird der Bundesvorsitzende der Fachgruppe Medien der deutschen Gewerkschaft ver.di, Manfred Kloiber, zitiert. «Die meisten europäischen Medien hätten Korrespondenten in den USA und diese hätten Kontaktpersonen dort. Insofern seien sehr wohl europäische Nutzer betroffen. Was in den USA beginne, werde sicher auch in Europa folgen.»

Alle Journalisten hätten vertrauliche Inhalte auf ihren Smartphones, wird die Ex-USA-Korrespondentin Priscilla Imboden von der Schweizer Mediengewerkschaft SSM zitiert. Es könne nicht sein, «dass hier ein amerikanisches Privatunternehmen über die Zulässigkeit von Inhalten urteilen und diese auch noch einsehen und weiterleiten» wolle. Auch investigative Recherchen würden damit massiv erschwert.

Die Verfasserinnen und Verfasser des Schreibens fordern die zuständigen Stellen auf, die Pläne des Apple-Konzerns für alle europäischen Länder zu unterbinden.

Eine Stellungnahme von Apple steht aus.

Auch Apple-Angestellte und Bürgerrechtler kritisieren Foto-Scan

Neben Journalistenverbänden hätten sich auch schon etliche Bürgerrechtler, Apple-Angestellte und bekannte Persönlichkeiten gegen die geplante Funktion gewendet, ruft golem.de in Erinnerung. Egal wie gut es gemeint sei: Apple erlaube damit Massenüberwachung auf der ganzen Welt, wird ein Tweet des NSA-Whistleblowers Edward Snowden zitiert.

Auch Whatsapp-Chef Will Cathcart hatte das von «Apple gebaute und betriebene Überwachungssystem» öffentlich kritisiert. Und die US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) bezeichnete die Technik als Backdoor (Hintertür), trotz der technischen Erklärungen Apples, wie die Privatsphäre der User geschützt werden solle.

