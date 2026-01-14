Threema wird von Comitis Capital übernommen
Das Schweizer Softwareunternehmen Threema erhält einen neuen Eigentümer. Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Comitis Capital übernimmt das auf Privatsphäre und Cybersicherheit fokussierte Unternehmen von den Gründern sowie der Beteiligungsgesellschaft Afinum, wie bereits am Montag mitgeteilt wurde. Der Abschluss der Transaktion wird für Januar 2026 erwartet.
Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.
Für die User «ändert sich nichts», schreibt Threema in einem Blogpost: «Mission, Werte und Unternehmensstrategie ändern sich nicht. Auch die Geschäftsleitung bleibt unverändert und wird Threema weiterhin nach den bewährten Grundsätzen führen.»
Neuer Eigentümer soll Wachstum ermöglichen
Threema hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist mit seinem Messenger-Dienst stark auf Datensicherheit, Verschlüsselung und den Schutz der Privatsphäre ausgerichtet. Das Unternehmen adressiert damit sowohl Unternehmenskunden als auch eine breite, sicherheitsbewusste Nutzerbasis.
Unter dem neuen Eigentümer soll das Wachstum weiter beschleunigt und die internationale Expansion vorangetrieben werden. Comitis Capital wolle dabei auf die etablierte Marke, die technologische Expertise sowie den konsequenten Fokus auf Datenschutz und Datensouveränität aufbauen, so die Meldung.
(sda/awp/oli)
- Umstrittene «Chatkontrolle» ist vom Tisch: EU-Staaten wollen nur freiwillige Massnahmen
- Darum droht die Chefin der Signal-App mit Rückzug aus Europa
- WhatsApp bietet jetzt «Erweiterten Chat-Datenschutz» – das steckt dahinter
- Der Überwachungs-Staat Schweiz droht aus dem Ruder zu laufen – doch es gibt Gegenwehr