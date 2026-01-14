wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Digital
Schweiz

Threema wird von Comitis Capital übernommen

Threema-App auf älterem Smartphone
Threema will mit einem neuen Eigentümer wachsen.Bild: Shutterstock

Threema wird von Comitis Capital übernommen

14.01.2026, 12:4014.01.2026, 12:43

Das Schweizer Softwareunternehmen Threema erhält einen neuen Eigentümer. Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Comitis Capital übernimmt das auf Privatsphäre und Cybersicherheit fokussierte Unternehmen von den Gründern sowie der Beteiligungsgesellschaft Afinum, wie bereits am Montag mitgeteilt wurde. Der Abschluss der Transaktion wird für Januar 2026 erwartet.

Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Für die User «ändert sich nichts», schreibt Threema in einem Blogpost: «Mission, Werte und Unternehmensstrategie ändern sich nicht. Auch die Geschäftsleitung bleibt unverändert und wird Threema weiterhin nach den bewährten Grundsätzen führen.»

Neuer Eigentümer soll Wachstum ermöglichen

Threema hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist mit seinem Messenger-Dienst stark auf Datensicherheit, Verschlüsselung und den Schutz der Privatsphäre ausgerichtet. Das Unternehmen adressiert damit sowohl Unternehmenskunden als auch eine breite, sicherheitsbewusste Nutzerbasis.

Unter dem neuen Eigentümer soll das Wachstum weiter beschleunigt und die internationale Expansion vorangetrieben werden. Comitis Capital wolle dabei auf die etablierte Marke, die technologische Expertise sowie den konsequenten Fokus auf Datenschutz und Datensouveränität aufbauen, so die Meldung.

(sda/awp/oli)

Kommentar
Willst du den neuen WhatsApp-AGB zustimmen? Dann solltest du zuvor diesen Chat lesen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 16 Bilder soll(t)en uns zum Nachdenken anregen
1 / 16
Diese 16 Bilder soll(t)en uns zum Nachdenken anregen
bild: instagram/davidebonazzi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Müssen wir nun alle WhatsApp löschen oder worum geht es eigentlich?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Swisscom und Co. müssen sich besser gegen Stromausfälle wappnen, aber...
Swisscom, Sunrise und Salt müssen ihre Antennenanlagen aufrüsten, damit Notrufe bei Stromausfällen möglich bleiben. Allerdings hat die Branche noch deutlich strengere Vorgaben abgewendet.
Schweizer Mobilfunkanbieter müssen sich besser gegen Stromausfälle wappnen. Eine Notstromversorgung für alle wichtigen Standorte sowie für Antennen soll deren Betrieb während mindestens vier Stunden lang sicherstellen, wenn kein Strom mehr fliesst.
Zur Story