So holst du dir die schönsten Naturparks der Schweiz aufs Handy

Wander- und Natur-Fans aufgepasst: Eine neu lancierte Smartphone-App hilft beim Entdecken der Attraktivitäten in den regionalen Naturpärken, dem Schweizerischen Nationalpark und Naturerlebnispärken der Schweiz.

Hier ein Überblick der 20 beteiligten Pärke Rot markiert ist der Nationalpark im Kanton Graubünden. screenshot: parks.swiss

Wie das Schweizer Pärke-Netzwerk am Mittwoch mitteilte, bietet die für Android-Handys und das iPhone erhältliche App die besten Routen, Ausflugsideen sowie Adressen für Essen und Übernachtungen. Das Angebot richtet sich an Velofahrende und Wandernde.

Sowohl Kulturdenkmäler als auch Natursehenswürdigkeiten sind aufgeführt. Die Ausflugstipps umfassen alle Jahreszeiten. Die gewünschte Aktivität oder der Park lassen sich den Angaben zufolge filtern. Zudem lassen sich Routen aufzeichnen und speichern.

1 / 10 Das bietet die neue «Schweizer Pärke App» fürs Handy quelle: screenshot: parks.swiss

Alle Angebote in der App befinden sich in der Nähe einer Haltestelle des öffentlichen Verkehrs. Die Schweizer Pärke setzen sich für nachhaltigen Tourismus ein. Die App lässt sich auf Google Play und im App Store kostenlos in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch herunterladen (siehe unten).

Welche Parks sind dabei?

Ist die App wirklich neu?

Der Beschrieb im App-Store (iPhone) zeigt, dass die aktuelle Version der App (1.0.2) seit einiger Zeit verfügbar ist.

Mediensprecherin Cécile Wiedmer erklärt:

«In Absprache mit dem Entwickler Outdooractive wurde die App im Frühling in den Stores veröffentlicht, aber die offizielle Kommunikation und Werbung hat erst kürzlich angefangen, da in den letzten Monaten noch ziemlich viele Aktualisierungen der Inhalte [durch die beteiligten Pärke] stattgefunden haben.»

Wo gibt's die App?

Quellen

Mit Material von Keystone-SDA.

(dsc/sda)