Diese irren Luftfilter-Kopfhörer gibt es 2023 bei Digitec zu kaufen

Der 2600 mAh grosse Akku in den Kopfhörern lädt per USB-C in drei Stunden voll auf. Das reicht für bis zu 50 Stunden reines Musikhören oder für bis zu vier Stunden kombinierten Audio- und Filterbetrieb bei niedrigster Luftstromgeschwindigkeit. Die Kombi-Zeit sinkt entsprechend bei mittlerer (bis zu 2,5 Stunden) und hoher Luftstromgeschwindigkeit (bis zu 1,5 Stunden).

So erklärt der erfahrenste «7 vs. Wild»-Teilnehmer sein besonderes Verhalten auf der Insel

Deutschland verhindert bessere Arbeitsbedingungen für Lieferando, Uber und Co. in Europa

Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch vor die Nase und den Mund: Staubsaugerhersteller Dyson bietet ab Januar auch einen Kopfhörer an.

Picdump #14 – TGIM! (= Thank God It's Mittwoch)

So verteilt sich der Bundesrat ++ Rösti: «Ich bin nicht der grosse Hirsch in Sprachen»

Getreide: Erdogan will mit Putin und Selenskyj sprechen ++ Kritik am Griner-But-Deal

Paukenschlag in der Computerindustrie: Apple setzt auf iPhone-Chips «Made in USA»

Billige Gelnägel, ausgebeutete Mitarbeitende – die Schattenseiten vieler Nagelstudios

Tiefe Löhne, fehlende Arbeitsverträge, schlechte Hygiene. Nagelstudios sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen, doch dahinterstecken nicht selten Netzwerke, die Menschenhandel in Asien betreiben.

Sie sind manchmal lang und spitzig, manchmal kurz und gerundet, teils glitzern sie in der Sonne, teils sind sie bunt – vor allem sind sie überall: Gelnägel. Was einst exotisch war, ist jetzt an den Händen vieler Frauen zu sehen. Nagelstudios sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Jedes Städtchen oder Shoppingcenter hat eines. Die Schweiz zählt heute gemäss dem Branchen- und Telefonverzeichnis von Swisscom rund 3400 Studios. Bloss 55 davon sind in einem Berufsverband. Wie viele Studios es noch vor ein paar Jahren waren, kann nicht gesagt werden.