Jérôme Boateng und Linz lösen Vertrag auf +++ Bayern buhlt weiterhin um Nkunku

Nach gut einem Jahr haben sich der Linzer ASK und sein vermeintlicher Transfercoup Jérôme Boateng auf eine einvernehmliche Auflösung des Vertrages geeinigt. Das teilte der österreichische Bundesligist am Dienstag mit.
Der 36-jährige Weltmeister von 2014 mit Deutschland absolvierte auch aufgrund von Verletzungen nur 14 Pflichtspiele für die Linzer. Sein Kontrakt wäre noch bis Sommer 2026 gelaufen. (nih/sda/apa)
Jérôme Boateng 🇩🇪
Alter: 36 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 150'000 Euro
Bilanz 2024/25: 14 Spiele
