Oberster Schweizer Datenschützer spricht sich gegen Aufweichung der Verschlüsselung aus

«Die BÜPF/VÜPF-Revision kann nicht mit der geplanten ‹Chatkontrolle› der EU-Kommission verglichen werden. Im Fall der BÜPF/VÜPF ist die Überwachung nur in klar definierten Situation möglich (bei Delikten, die in der StPO (Strafprozessordnung, Anmerk. der Red.) aufgezählt sind, es braucht einen dringenden Tatverdacht und die bisherigen Untersuchungshandlungen müssen erfolglos gewesen sein). Sie ist also nur im Rahmen eines Strafverfahrens im Einzelfall möglich, basierend auf dem Entscheid einer Justizbehörde.»