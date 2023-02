«Die Urheber scheinen äusserst professionell vorzugehen und reihen sich in eine aktuelle Häufung von Angriffen auf Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen ein. Nur schon im deutschsprachigen Raum erfolgten in den letzten Wochen mehrere Angriffe auf Hochschulen, in derer Folgen diese ihre IT-Dienstleistungen über längere Dauer einstellen mussten. Die Angriffe erfolgen meist über die Kompromittierung mehrerer Einzel-Accounts sowie -Systeme.»

quelle: uzh.ch