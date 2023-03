Geleakte Dokumente verraten russische Pläne für Cyberangriffe

Das stillgelegte Atomkraftwerk Mühleberg: Es wird in russischen Dokumenten erwähnt, die ein Whistleblower an westliche Journalisten übergeben hat. archivBild: KEYSTONE

Leak verrät russische Pläne für Cyberangriffe – Schweizer AKW in Dokumenten erwähnt

In den von einem Whistleblower an westeuropäische Medien übergebenen Dateien sind Angriffsziele in der Schweiz als «Mock-ups» enthalten.

Russland hat gemäss den Recherchen mehrerer internationaler Medien grossangelegte Cyberangriffe mithilfe privater russischer Softwarefirmen vorbereitet.

Aus vertraulichen Dokumenten soll hervorgehen, dass die Moskauer IT-Firma NTC Vulkan Werkzeuge entwickelte, mit denen staatliche Hacker Cyberangriffe planen, Internetverkehr filtern sowie massenhaft Propaganda und Desinformation verbreiten könnten.

Dies enthüllt eine Recherche-Gruppe, zu der unter anderem die «Süddeutsche Zeitung», «Der Spiegel», das ZDF und «Der Standard» aus Österreich gehören.

«Das ist die Architektur von Russlands neuem Cyberkrieg.» Sicherheitsforscherin Marina Krotofil, Ukraine

Was hat es mit dem AKW Mühleberg auf sich?

In russischen Schulungsdokumenten werden den Berichten zufolge mögliche Angriffsziele benannt, darunter das «Lahmlegen von Kontrollsystemen von Eisenbahn-, Luft- und Schiffstransport» und die «Störung von Funktionen von Energieunternehmen und kritischer Infrastruktur».

Dazu schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«So zeigt ein Schaubild unter anderem das mittlerweile stillgelegte Atomkraftwerk Mühleberg in der Schweiz. Ausgerechnet bei diesem AKW hatten Experten zuvor Sicherheitslücken festgestellt. Ein andermal wird in den Dokumenten das Schweizer Aussenministerium genannt, eine Markierung deutet auf jene Gegend hin, wo die ukrainische Botschaft in Bern ihren Sitz hat.»

Bei den entsprechenden Bildern handle es sich zwar nur um «Mock-ups und keine realen Ziele», im Zusammenspiel mit den Ambitionen, kritische Infrastruktur anzugreifen, falle trotzdem auf, dass ein Atomkraftwerk in der Schweiz als Beispiel genommen werde, so die Journalisten.

Woher stammen die Informationen?

Der «Süddeutschen Zeitung» wurden nach eigenen Angaben kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine interne Unterlagen aus den Jahren 2016 bis 2021 von einer anonymen Quelle zugespielt. Die Zeitung wertete sie demnach gemeinsam mit internationalen Medienpartnern aus.

Demnach halten Cybersicherheitsexperten und mehrere westliche Geheimdienste die Unterlagen für authentisch. Die Firma Vulkan kooperiere mit den wichtigsten russischen Geheimdiensten FSB, GRU und SWR.

Weder die Firma noch der Sprecher des Kremls äusserten sich laut der Berichte zu den Darstellungen auf Anfrage.

So berichtet das ZDF-Magazin «Frontal»:

Was ist das für eine russische Firma?

«Vulkan ist eine Säule des russischen Polizeistaats. Vulkan entwickelt Software, die gegen das eigene Volk und gegen andere Länder eingesetzt werden kann», berichtete ein ehemaliger Vulkan-Mitarbeiter laut ZDF. Ob und wo die Programme eingesetzt worden sind, lässt sich demnach nicht nachvollziehen. Die Dokumente belegten jedoch, dass die Programme beauftragt, getestet und bezahlt worden sind.

Cyberangriffe im Auftrag von Staaten gelten als moderne Waffe der Kriegsführung und Propaganda, meist sind sie schwer nachzuweisen. Vorwürfe an Russland, das Internet bewusst zur Desinformation einzusetzen, gibt es schon lange – unter anderem nach dem US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016.

