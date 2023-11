Vor 40 Jahren kündigte Bill Gates Windows 1.0 an – eine visuelle Zeitreise

Am 10. November 1983 kündigte ein junger Bill Gates in New York Windows 1.0 an, eine grafische Benutzeroberfläche für Microsofts erstes PC-Betriebssystem MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). MS-DOS war bereits am 12. August 1981 erschienen und Gates versprach, dass Windows 1.0 im April 1984 veröffentlicht würde. In die Läden kam das Ur-Windows aber erst am 20. November 1985.