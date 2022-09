Die SwissCovid-App war für Android-Smartphones und iPhones verfügbar. Einen wirklich grossen Nutzen erbrachte sie nicht, weil zu wenig Leute sie aktiv nutzten. Bild: keystone

Die halbe Schweiz hat die Covid-App installiert – doch nur ein Fünftel nutzte sie täglich

Nach dem offiziellen Start von SwissCovid am 25. Juni 2020 bis zum vorläufigen Abschalten am 1. April 2022 wurde die App 3.8 Millionen Mal heruntergeladen – darin sind allerdings auch Mehrfach-Downloads von einer Person (etwa bei einem Smartphone-Wechsel) eingerechnet.

Die «Aargauer Zeitung» kommentiert:

«Das ist eine einigermassen eindrückliche Zahl – im Lichte der Tatsache, dass Menschen ohne Smartphone, etwa kleine Kinder, als potenzielle Nutzerinnen und Nutzer wegfallen. Doch die tatsächlichen Nutzungszahlen bleiben dahinter weit zurück. Denn im Durchschnitt waren täglich nur gerade rund 1,67 Millionen Apps aktiv. Dies entspricht noch knapp einem Fünftel der Bevölkerung.» quelle: aargauerzeitung.ch

Gut 206'000 Covidcodes von infizierten Personen wurden in der App eingegeben, um andere anonym zu warnen.

Im Schnitt wurden 49 Prozent dieser Codes innerhalb von zwei Tagen nach Beginn von Symptomen eingegeben, wie das Bundesamt für Statistik am Montag aufgrund seines Monitorings mitteilte. Die Swisscovid-Infoline zählte 141'000 Konsultationen, entweder per Telefon oder online.

«Die offiziellen Zahlen bestätigen: So richtig zum Fliegen kam die App nie. Zwar wurde sie gerade auch im Zusammenhang mit dem Datenschutz immer wieder gelobt. Doch sie hat stets an den Nutzungszahlen gekrankt. Selbst zu Spitzenzeiten nutzen nur wenig mehr als 2 Millionen Personen hierzulande die App.» quelle: aargauerzeitung.ch

Die meisten Webseiten-Aufrufe gab es aus der Deutschschweiz

Am intensivsten war die Nutzung der Website der Swisscovid-App zwischen dem 29. September 2020 und dem 19. März 2021. 90 Prozent der Aufrufe entfielen auf diese Periode mit einem Maximum von 20'025 Aufrufen am 19. Oktober 2020. Die Zugriffe erfolgten zu 71.8 Prozent auf die deutschsprachige Seite, zu 15.1 Prozent auf die französisch- und zu 0.1 Prozent auf die italienischsprachige Seite.

Die BFS-Website zum Thema besuchten in der erfassten Periode 1.1 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Die Swisscovid-App startete am 25. Juni 2020 in ihrer endgültigen Form zum kostenlosen Download. Als der Bundesrat die besondere Lage auf den 1. April 2022 aufhob, stellte die App den Betrieb bis auf Weiteres ein.

