Bundesrat führt USB-C als einheitlichen Ladestandard für Elektrogeräte ein

Auch weitere Geräte mit Funkteilen wie E-Reader, Kopfhörer oder Digitalkameras sind in die Vorgabe eingeschlossen. Dafür verabschiedete die Landesregierung am Mittwoch die Revision der Verordnung über Fernmeldeanlagen (FAV), wie das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) am Mittwoch mitteilte.

In der Schweiz sollen alle das gleiche Ladegerät für verschiedene Mobiltelefone, Laptops oder Tablets unterschiedlicher Hersteller nutzen können. Der Bundesrat führt USB-C per Anfang 2024 als einheitlichen Ladestandard ein.

Die Schweiz unterliegt in Rumänien und verpasst in der EM-Qualifikation den Gruppensieg

Hunderte ChatGPT-Entwickler drohen zu kündigen und zu Microsoft zu wechseln

Ex-OpenAI-Chef Sam Altman wechselt nach seinem Rausschmiss zu Microsoft. Hunderte ChatGPT-Entwickler drohen damit, ihm zu folgen.

Vom Führungschaos bei OpenAI hat am Ende Microsoft profitiert. Der herausgedrängte OpenAI-Chef Sam Altman und wohl Hunderte weitere Mitarbeiter werden künftig für den Software-Riesen arbeiten. In einem Brief an den OpenAI-Verwaltungsrat drohen 505 der rund 700 Angestellten mit der Kündigung. Im Brief schreiben sie: «Microsoft hat uns versichert, dass es bei dieser neuen Tochtergesellschaft Stellen für alle OpenAI-Mitarbeiter gibt, sollten wir uns dafür entscheiden.»



Der Brief wurde auf X (früher Twitter) veröffentlicht.​