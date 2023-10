Bei Apple wird zudem die Wiederverwendung von eigentlich noch funktionierenden Originalteilen aus defekten iPhones mit Software-Sperren unterbunden , was DIY-Reparaturen und die Arbeit von unabhängigen Reparaturwerkstätten einschränkt. Diese Software-Barrieren sollen verhindern, dass Konsumenten ein Display oder einen noch guten Original-Akku aus einem defekten iPhone in ein anderes iPhone einsetzen. Apple versuche so sein lukratives Reparatur- und Ersatzteile-Geschäft zu schützen, kritisieren die Reparaturprofis von iFixit. Apple entgegnete, dies diene dem Wohle und der Sicherheit der Kunden.

Während das Reparaturset von Samsung in ein kleines Päckchen passt und nicht zurückgeschickt werden muss, verschickt Apple zwei grosse Koffer mit Profi-Werkzeugen. Dieses Set muss wieder an den Hersteller zurückgeschickt werden, und eine Kaution von knapp 1'200 Euro wird fällig.

Seit ein paar Monaten bieten die Hersteller Apple und Samsung ihre Self-Repair-Programme auch in einigen europäischen Ländern an. Damit wollen es die beiden Firmen ihren Kunden leichter machen, die Geräte selbst zu reparieren.

Zum Vergleich: Beim Fairphone können das Display und insgesamt zehn Bauteile wie Kamera, USB-C-Port, Akku etc. auch von Laien in kurzer Zeit selbst ausgewechselt werden, da das Gerät von Grund auf reparaturfreundlich aufgebaut ist. Ein Ersatzdisplay für das Fairphone 4 kostet 80 Euro, beim neuen Fairphone 5 sind es 100 Euro. Für die Reparatur ist nicht mehr als ein handelsüblicher Schraubenzieher notwendig. Der Akku kann auch ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

Das klare Fazit der Stiftung Warentest: «Das Ganze eignet sich also nur für Leute, die viel Spass am Tüfteln haben.»

Eine Display-Reparatur beim iPhone 12 koste in Deutschland bei Apple etwa 340 Euro (299 Franken in der Schweiz). Die Reparatur zu Hause sei mit 400 Euro viel teurer. Samsung verlange 254 Euro für einen Display-Tausch beim Galaxy S20 5G. «Für das Selbstreparatur-Set fallen rund 237 Euro an», schreibt Stiftung Warentest. Ersparnis: 17 Euro.

Microsofts grosser Coup: Der Windows-Konzern wird mit 69-Milliarden-Deal zum Game-Giganten

Die mit Abstand grösste Übernahme in der Game-Branche ist in trockenen Tüchern. Microsoft übernimmt den Videospiele-Riesen Activision Blizzard und wird zum neuen Gaming-Giganten.

Jetzt ist es offiziell. Microsoft kauft den weltweit grössten Game-Publisher Activision Blizzard und gelangt so in den Besitz bekannter Gaming-Marken wie «Call of Duty», «World of Warcraft» und «Diablo». Microsoft übernimmt auch das äusserst lukrative Mobile-Gaming-Geschäft von Activision Blizzard mit seit Jahren erfolgreichen Handy-Spielen wie «Candy Crush».



Microsoft und Activision Blizzard gaben den Abschluss des 69-Milliarden-Dollar-Deals am Freitagnachmittag bekannt. Wenige Stunden zuvor hatten die britischen Wettbewerbshüter grünes Licht gegeben. Dies war die letzte Hürde für die Übernahme.