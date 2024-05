Polizei verhaftet mutmassliche Telefonbetrüger, weil ein Rentner die Betrüger durchschaute

Mehr «Digital»

Die Zürcher Stadtpolizei hat Ende April mehrere Personen im Zusammenhang mit Telefonbetrugsdelikten verhaftet. Zudem wurde rund eine halbe Million Franken Bargeld sichergestellt.

Den Verhaftungen vorausgegangen war der Hinweis eines 79-jährigen Mannes, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte. Der Rentner sei am 29. April in einer Polizeiwache erschienen und habe vom Anruf eines angeblichen Polizisten erzählt.

Diese habe ihn gebeten, einen grösseren Geldbetrag abzuheben, weil es sich bei dem auf der Bank gelagerten Geld um Falschgeld handeln könnte. Das abgehobene Geld soll er dann der Polizei zur Prüfung übergeben. Der Rentner schöpfte Verdacht und wandte sich an die - richtige - Polizei.

Die Polizei konnte aufgrund der Angaben kurze Zeit später einen Geldabholer festnehmen. Im Laufe der Ermittlungen kam es vergangene Woche zu weiteren Festnahmen und Hausdurchsuchungen im Kanton Zürich und im Kanton Solothurn. Dort wurde unter anderem auch das Bargeld in der Höhe von rund einer halben Million Franken sichergestellt. Es handelt sich dabei um mutmassliches Deliktsgut aus weiteren Telefonbetrügereien.

Bei den Verhafteten handelt es sich um drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 43 Jahren aus Afghanistan und der Türkei. Sie wurden der Staatsanwaltschaft zugeführt. (sda)