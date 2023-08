Die Telegram-Beobachterinnen und -Beobachter bei Fairmedia werden also auch in Zukunft viel zu tun haben.

Auch hier war es gemäss Fairmedia-Auswertung ein deutscher Telegram-Kanal, der auch besonders viele Personen in der Deutschschweiz erreichte. Dabei handelt es sich um einen als «Doktor» auftretenden Betreiber, einen Querdenker-Rechtsanwalt und bekannten Impfgegner, der in Deutschland wegen Beleidigung und Volksverhetzung verurteilt wurde.

Ob in Roger Köppels täglichem Videoformat oder in den einschlägigen Telegram-Kanälen: Neben dem «Hitzepanik»-Narrativ wird auch prorussische Propaganda zum Vernichtungskrieg gegen die Ukraine verbreitet. screenshot: watson

Interessant: Die Telegram-Auswertung zeigt, dass die Deutschschweizer Telegram-Community durch deutsche Inhalte getriggert wird, aber auch mit eigenen Postings einen gewissen «Impact» erzielt. So wurde die Hitzelockdown-Falschbehauptung eines kleinen Schweizer Kanals mit 500 Abonnenten 75’000 Mal angesehen – sie wurde also in vielen anderen Kanälen mit grosser Reichweite geteilt.

Zurück zu den Fakten: Tatsächlich hatte Correctiv bereits im Juni in einem Faktencheck dargelegt , dass die Hitzeschutzpläne der deutschen Regierung keine Lockdowns vorsehen. Diese Information scheine die Nutzerinnen und Nutzer auf Telegram jedoch nicht erreicht zu haben, so Fairmedia.

Hitze-Narrativ schliesst direkt an Corona an

Die recherchierenden Journalistinnen und Journalisten, die sich der Bekämpfung von Fehlinformationen im Internet verschrieben haben, wurden in einschlägigen deutschsprachigen Kanälen fündig: In den Telegram-Gruppen ging das «Hitzepanik»-Narrativ viral. Und das, obwohl inzwischen ist durch wissenschaftliche Daten belegt, dass der Juli 2023 der bislang heisseste Monat war.

