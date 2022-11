Google befördert Schweiz-Chef zum Osteuropa-Chef

Der langjährige Google Schweiz-Chef Patrick Warnking wurde von Google zum Chef für die Region Osteuropa befördert. Er tritt sein neues Amt Anfang 2023 an. Interimistisch übernimmt Österreich-Chefin Christine Antlanger-Winter.

Patrick Warnking im Juni 2022. Bild: keystone

In seiner neuen Rolle hat Warnking die Geschäftsverantwortung für 20 Länder und ist in Warschau ansässig, wie Google am Donnerstag mitteilte.

Seit bald 15 Jahren bei Google

Die letzten knapp zwölf Jahre hatte Warnking die Google-Niederlassung in der Schweiz geleitet. Dabei habe er wichtige Dienste für den Ausbau des Marktes und der Partnerschaften von Google in der Schweiz geleistet. Bei Google arbeitet Warnking seit fast 15 Jahren.

Bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden ist, wird Christine Antlanger-Winter, Chefin von Google Österreich, die Schweizer Niederlassung interimistisch leiten.

In der Schweiz arbeiten nach eigenen Angaben mehr als 4500 Personen aus 85 Nationen für das Unternehmen. Sie arbeiten an Diensten wie Google Maps, der Google Suche, dem Google Assistant oder YouTube.

(dsc/sda/awp)