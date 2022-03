Schweizer Piratenpartei lehnt Lex Netflix und Frontex-Verstärkung ab

Demoscener schaffen Kunstwerke aus wenigen Kilobytes

Hast du schon von der Demoscene gehört? Falls nicht, dann wird es höchste Zeit! «Demos» sind digitale Kunstwerke – und eng mit Computerspielen verwandt. Auch in der Schweiz bringt die Community Spannendes hervor.

Ein weisser Kubus inmitten felsiger Nacht. Eine Sonne, die gleissend hinter einem Bergrücken emporsteigt. Ein Astronautenhelm, in dessen Visier sich flackernde Muster spiegeln. Das Ganze rhythmisch ineinandergeschnitten und mit bohrenden Breakbeats unterlegt. «Teori» könnte ein Science-Fiction-Film im Zeitraffer sein – oder ein futuristisches Musikvideo. Beides stimmt nicht, denn «Teori» ist eine «Demo»: Ein digitales Kunstwerk, das in Echtzeit am Computer berechnet wird. Programmiert hat es die polnische Demoscene-Gruppe Altair – und damit gleich mehrere Preise bei The Meteoriks gewonnen, einem Schaulaufen der internationalen Demoscene. Moment, Demoscene – was ist das eigentlich genau?