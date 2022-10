Handel fürchtet bei Strommangel Chaos an den Kassen – so reagieren Coop und Migros

Wasserkraftreserve: So will der Bundesrat ohne Strommangel durch den Winter kommen

Wasserkraftreserve: So will der Bundesrat ohne Strommangel durch den Winter kommen

Kurzfristig könnten die Konsumentinnen und Konsumenten auf Bargeld ausweichen. Doch auch hier droht ohne Strom der Kollaps. «Der Bargeldverkehr ist längst digitalisiert und von Elektrizität abhängig», hält der Verband fest. Denn Bankomaten liefern kein Bargeld, wenn der Strom fehlt. Sie sind zudem an den elektronischen Zahlungsverkehr gekoppelt. Dauert die Stromkrise länger an, geht den Kunden das Bargeld aus, befürchtet der VEZ.

Unter diesen Bedingungen könne das System unmöglich stabil betrieben werden: «Auch wenn es in einigen Teilen noch betriebsfähig wäre, würde es unter der Last zusammenbrechen.»

In einem kürzlich verschickten Schreiben an seine Mitglieder warnt der Verband Elektronischer Zahlungsverkehr (VEZ) vor solchen Szenen, sollte der Bund im Ernstfall Strom kontingentieren oder gar Netzabschaltungen veranlassen. Sogenannte rollierende Netzabschaltungen würden jeweils ein bestimmtes Gebiet für vier Stunden treffen.

Bei der jüngsten Panne bei Coop bekam die Kundschaft einen Vorgeschmack darauf, was bei einer Strommangellage an den Kassen los sein könnte. Zwar war es nicht der fehlende Strom, der Kartenzahlungen verunmöglichte, sondern eine technische Störung. Der Effekt war derselbe: eine verärgerte Kundschaft, zurückgelassene Einkäufe an den Selbstbedienungskassen und Millionenverluste für den Händler.

«Wir bieten bei Ausfällen der Kartenzahlung seit kurzem die Möglichkeit, Zahlungen zurückstellen zu lassen. Unter Angabe der Personalien können Kundinnen und Kunden die offenen Beträge so innert dreier Tage nachträglich in der Verkaufsstelle begleichen», sagt eine Sprecherin auf Anfrage von CH Media. Daneben stehe man im Austausch mit dem Bund und habe Vorschläge eingereicht, um bei Strommangel weiterhin den Versorgungsauftrag zu erfüllen.

Fällt der Strom aus, geht nichts mehr, auch an der Kasse im Supermarkt. Ein solches Szenario wollen die Detailhändler unbedingt verhindern und arbeiten deshalb mit Hochdruck an Notfallplänen. Angesichts der drohenden Strommangellage steht die Frage im Fokus, wie Kundinnen und Kunden bei einem Ausfall des elektronischen Zahlungsverkehrs ihre Ware bezahlen können.

Netflix, Spotify & Co: So lässt sich beim Streamen Energie sparen

Frage an den Survival-Experten: Was tun, wenn geplündert wird während des Blackouts?

Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Frage an den Survival-Experten: Was tun, wenn geplündert wird während des Blackouts?

Mach's nicht wie Donald Trump: So siehst du die Sonnenfinsternis am Dienstag

Stimmt das Wetter, können wir am Dienstag, 25. Oktober, um die Mittagszeit in der Schweiz eine Sonnenfinsternis beobachten. Zwar handelt es sich lediglich um eine partielle Finsternis – der Blick in den Himmel könnte sich aber trotzdem lohnen: Die nächste richtige (totale) Sonnenfinsternis werden wir in der Schweiz nämlich erst 2081 wieder bestaunen können. Aber: Auch dieses Jahrzehnt hält einige Sonnen-Spektakel bereit.