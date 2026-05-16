Das stabile Genie auf Tauchkurs – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
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Das stabile Genie wankt durch die Weltgeschichte
Trump se rend à Pékin - © Chappatte dans Le Temps, Genève 👉 www.chappatte.com/fr/images/tr...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 12. Mai 2026 um 21:15
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Bei Onkel Xi konnte er sich mal so richtig ausheulen
#XiJimping— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 12. Mai 2026 um 19:13
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Wobei ...
Please enjoy my cartoon for Friday's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 14. Mai 2026 um 22:04
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Zur Erinnerung: Es war nicht Trumps erster Kniefall in Peking
Trump’s lavish praise of the “great leader” of China when face to face isn’t new. Cartoon from Nov 10, 2017— Graeme MacKay (@mackaycartoons.bsky.social) 14. Mai 2026 um 15:45
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Nun hat Xi erneut viel zu lachen
Trade Talks. 🇺🇸🇨🇳— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 15. Mai 2026 um 01:23
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Du hast den Amerikanern erzählt, du würdest ihnen ein Handy verkaufen, das tatsächlich in Amerika hergestellt wurde?!?
Und die haben dir geglaubt?!
Und die haben dir Geld geschickt!»
Zur Erinnerung: Bösartige Narzissten kennen kein Mitgefühl
Fool’s gold grift #trumpphone— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 14. Mai 2026 um 19:18
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Schönes (englisches) Wortspiel
King Con 🦍 💸— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 10. Mai 2026 um 16:16
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Und damit zurück in die knallharte Geopolitik: Seinen «Iran-Deal» kann Trump knicken
A deal seems further away than ever. Today's cartoon by Yaser Ahmad. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #USA #ceasefire— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 12. Mai 2026 um 07:50
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Ok, eine äusserst krasse Drohung hätte er noch...
@mluckovich.bsky.social) 14. Mai 2026 um 23:04
Oder blockiert ihm der Iran auch noch das Wasserbecken direkt vor seiner Tür? 😅
The Reflecting Pool For @contrariannews.org Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 14. Mai 2026 um 17:35
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Das ist kein Scherz!
Eine unabhängige Stiftung, die sich für Kulturlandschaften einsetzt, klagt gegen die Umgestaltung und bezeichnet sie als «Schändung». Die Kritiker bemängeln, dass der historische Charakter des traditionell grauen Beckens ohne Einhaltung der vorgeschriebenen Verfahren verändert wird.
Laut «New York Times» steigen die Kosten wegen Trumps Neuanstrich auf 13,1 Millionen US-Dollar, ursprünglich budgetiert waren 1,5 Mio.
Was nicht ist, könnte noch (golden) werden
Bill Bramhall @BillBramhall on #ReflectingPool #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 14. Mai 2026 um 19:13
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Sicher ist: Uncle Sam, bzw. das öffentliche Ansehen der Vereinigten Staaten wird kleiner und kleiner
Big Guy. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 14. Mai 2026 um 00:14
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Wer zuletzt blökt, blökt am besten
@mluckovich.bsky.social) 12. Mai 2026 um 21:07
Einen Auffahrts-Witz müssen wir dir unbeding nachliefern
Drama bei Himmelfahrt: Jesus kurz nach Start explodiert www.der-postillon.com/2023/05/himm...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 14. Mai 2026 um 19:45
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Und das dazu passende Meme
Apropos gefährliche Viren
It’s here— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 10. Mai 2026 um 19:37
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Klingt zu sehr nach Hantavirus: Hersteller benennt Fanta in Fuberkulose um www.der-postillon.com/2026/05/fant...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 11. Mai 2026 um 13:16
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Du bekommst, was du wählst
Thank goodness we have someone like RFKjr in charge when there's a viral outbreak 🙄😏— 📚Gina - ConstantReader 📚 (@constantreader52.bsky.social) 12. Mai 2026 um 04:22
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Was nicht nur «Akte X»-Fans wissen
The truth is out there, but it's been redacted #EpsteinFiles #EpsteinTrumpFiles— Peter Kuper (@pkuper.bsky.social) 12. Mai 2026 um 16:28
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Für normale Amis wird das Leben teurer und teurer, aber...
The Sisyphean Cost of Living For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 13. Mai 2026 um 20:16
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Ohne seine republikanischen Helfer könnte sich der Möchtegern-Diktator nicht dermassen schamlos bereichern
It’s easy to only be focused on Trump’s ever increasing unhinged behavior but his Republican enablers in Congress haven’t changed their tune. And they are the main reason he’s still in office. anntelnaes.substack.com/p/speaker-jo...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 13. Mai 2026 um 20:15
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Der (leider wahre) Hintergrund:
Der Grund ist eine Zivilklage, die Donald Trump gemeinsam mit seinen Söhnen und seiner Organisation in Florida eingereicht hat. Sie fordern 10 Milliarden Dollar Schadenersatz, weil US-Medien vertrauliche Steuerdaten veröffentlicht hatten.
Die Medienberichte enthüllten unter anderem, dass Trump viele Jahre kaum oder gar keine Einkommensteuern bezahlt hat.
Die Ausserirdischen waren tatsächlich in den USA – und dann ganz schnell wieder weg
@mluckovich.bsky.social) 13. Mai 2026 um 20:02
Derweil bei den Robotaxis
(Video lohnt sich 😉)
Dozens of empty Waymos invaded an Atlanta neighborhood and circled a cul-de-sac for hours with no passengers www.wsbtv.com/news/local/a...— Phil Lewis (@phillewis.bsky.social) 15. Mai 2026 um 04:02
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Bonus
Das hast du dir verdient!
This is Tank. His parents said he could have a little bit of cake. They never said it would be easy, but fortunately he's up for the challenge. 13/10 (TT: kaesys)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 14. Mai 2026 um 23:58
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(dsc)