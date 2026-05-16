Das stabile Genie auf Tauchkurs – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Das stabile Genie wankt durch die Weltgeschichte Trump se rend à Pékin - © Chappatte dans Le Temps, Genève 👉 www.chappatte.com/fr/images/tr...



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 12. Mai 2026 um 21:15 «Nach dem militärischen Triumph ist der diplomatische Triumph an der Reihe.»

Zur Erinnerung: Es war nicht Trumps erster Kniefall in Peking Trump’s lavish praise of the “great leader” of China when face to face isn’t new. Cartoon from Nov 10, 2017



[image or embed] — Graeme MacKay (@mackaycartoons.bsky.social) 14. Mai 2026 um 15:45 «Ist er immer noch da?» Der US-Präsident kroch schon während seiner ersten Amtszeit, 2017, vor dem obersten chinesischen Autokraten.

«Moment mal. Sind die Gerüchte also wahr?!

Du hast den Amerikanern erzählt, du würdest ihnen ein Handy verkaufen, das tatsächlich in Amerika hergestellt wurde?!?

Und die haben dir geglaubt?!

Und die haben dir Geld geschickt!»

Schönes (englisches) Wortspiel King Con 🦍 💸



[image or embed] — Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 10. Mai 2026 um 16:16 Im amerikanischen Englisch hat «Con» mehrere Bedeutungen, es steht unter anderem für Nachteil/Betrug oder als Verb für Betrügen/Hereinlegen.

Und damit zurück in die knallharte Geopolitik: Seinen «Iran-Deal» kann Trump knicken A deal seems further away than ever. Today's cartoon by Yaser Ahmad. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #USA #ceasefire



[image or embed] — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 12. Mai 2026 um 07:50

Ok, eine äusserst krasse Drohung hätte er noch...



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 14. Mai 2026 um 23:04 «Iran, öffnet die Strasse von Hormus wieder, sonst werde ich euch das antun, was ich Amerika antue!»

Oder blockiert ihm der Iran auch noch das Wasserbecken direkt vor seiner Tür? 😅 The Reflecting Pool For @contrariannews.org Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 14. Mai 2026 um 17:35 «Jetzt blockiert der Iran das Spiegel-Becken.»

Das ist kein Scherz!



Eine unabhängige Stiftung, die sich für Kulturlandschaften einsetzt, klagt gegen die Umgestaltung und bezeichnet sie als «Schändung». Die Kritiker bemängeln, dass der historische Charakter des traditionell grauen Beckens ohne Einhaltung der vorgeschriebenen Verfahren verändert wird.



Laut «New York Times» steigen die Kosten wegen Trumps Neuanstrich auf 13,1 Millionen US-Dollar, ursprünglich budgetiert waren 1,5 Mio.

US-Präsident Donald Trump lässt den Boden des historischen, 610 Meter langen Wasserbeckens beim Lincoln Memorial in Washington, D.C. blau streichen, ähnlich einem Schwimmbad.Eine unabhängige Stiftung, die sich für Kulturlandschaften einsetzt, klagt gegen die Umgestaltung und bezeichnet sie als «Schändung». Die Kritiker bemängeln, dass der historische Charakter des traditionell grauen Beckens ohne Einhaltung der vorgeschriebenen Verfahren verändert wird.Laut «New York Times» steigen die Kosten wegen Trumps Neuanstrich auf 13,1 Millionen US-Dollar, ursprünglich budgetiert waren 1,5 Mio.

Was nicht ist, könnte noch (golden) werden Bill Bramhall @BillBramhall on #ReflectingPool #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 14. Mai 2026 um 19:13 «Immerhin hat er ihn nicht in Gold gemalt.»

Und das dazu passende Meme Screenshot: bsky.app

Du bekommst, was du wählst Thank goodness we have someone like RFKjr in charge when there's a viral outbreak 🙄😏



[image or embed] — 📚Gina - ConstantReader 📚 (@constantreader52.bsky.social) 12. Mai 2026 um 04:22 «Das Ende der amerikanischen Wissenschaft.»

Was nicht nur «Akte X»-Fans wissen The truth is out there, but it's been redacted #EpsteinFiles #EpsteinTrumpFiles



[image or embed] — Peter Kuper (@pkuper.bsky.social) 12. Mai 2026 um 16:28 «Gemäss Quellen aus dem Pentagon: ‹Die Wahrheit ist da draussen.›»

Für normale Amis wird das Leben teurer und teurer, aber... The Sisyphean Cost of Living For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 13. Mai 2026 um 20:16 «Schnelle Pause machen und meine Ballsaal-Pläne anschauen?»

Ohne seine republikanischen Helfer könnte sich der Möchtegern-Diktator nicht dermassen schamlos bereichern It’s easy to only be focused on Trump’s ever increasing unhinged behavior but his Republican enablers in Congress haven’t changed their tune. And they are the main reason he’s still in office. anntelnaes.substack.com/p/speaker-jo...



[image or embed] — Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 13. Mai 2026 um 20:15 «‹Stellt es einen Interessenkonflikt für das Justizministerium dar, Trumps 10-Milliarden-Dollar-Klage wegen der Veröffentlichung seiner Steuererklärungen beizulegen?› – ‹Darüber habe ich noch nicht nachgedacht› (Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses).»

Der (leider wahre) Hintergrund: Kürzlich wurde bekannt, dass das US-Justizministerium und das Weisse Haus aktive Gespräche über einen aussergerichtlichen Vergleich führen.



Der Grund ist eine Zivilklage, die Donald Trump gemeinsam mit seinen Söhnen und seiner Organisation in Florida eingereicht hat. Sie fordern 10 Milliarden Dollar Schadenersatz, weil US-Medien vertrauliche Steuerdaten veröffentlicht hatten.



Die Medienberichte enthüllten unter anderem, dass Trump viele Jahre kaum oder gar keine Einkommensteuern bezahlt hat.



Die Ausserirdischen waren tatsächlich in den USA – und dann ganz schnell wieder weg



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 13. Mai 2026 um 20:02 «Bring uns zu deinem Anführer. – Ernsthaft?!»

Derweil bei den Robotaxis

(Video lohnt sich 😉) Dozens of empty Waymos invaded an Atlanta neighborhood and circled a cul-de-sac for hours with no passengers www.wsbtv.com/news/local/a...



[image or embed] — Phil Lewis (@phillewis.bsky.social) 15. Mai 2026 um 04:02 «Dutzende leere Waymos [Robotaxis der Google-Tochterfirma] drangen in ein Wohnviertel in Atlanta ein und umkreisten stundenlang eine Sackgasse – ohne Passagiere.»

Bonus

Das hast du dir verdient! This is Tank. His parents said he could have a little bit of cake. They never said it would be easy, but fortunately he's up for the challenge. 13/10 (TT: kaesys)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 14. Mai 2026 um 23:58

(dsc)