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Dringend gesucht: Tipps für Rösti im Homeoffice

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Heute mal Bock auf Rösti im Homeoffice?

bild: googlegemini/sim

Für eine knusprige Rösti brauchst du ...

Moment.

Falscher Artikel.

Neuer Versuch: Wegen einer dringend notwendigen Rückenoperation, der sich der Bundesrat nächste Woche unterziehen muss, wird Albert Rösti für mehrere Wochen vom Homeoffice aus arbeiten.

Homeoffice ... Gewisse Leute sind mit dem Konzept des Daheimarbeitens noch vertraut. Aber ist das auch Albert Rösti? Schliesslich ist das Homeoffice doch vor allem etwas, worauf die genussorientierten Menschen der Gen-Z pochen, allenfalls Neuland für Menschen über 50, die vor allem die physische Präsenz beim Arbeitgeber schätzen.

Strengen wir gemeinsam unsere Hirnzellen an und suchen wir Tipps, damit sich Albert Rösti im Homeoffice pudelwohl fühlt:

So glücklich könnte Rösti zu Hause aussehen. Bild: fotomontage watson

Wir machen den Anfang!

Man wählt ein Outfit, in dem man sich den ganzen Tag wohlfühlt. Hosen? Fakultativ

Es fehlen die Kollegen? Bürotischdekoration mit Bildern der (ehemaligen) Gspänli kann helfen, nicht in Einsamkeit zu verfallen

Bild: keytstone/watson

Alphornklänge und Jodellieder während der Arbeit sind absolut erlaubt und empfehlenswert. Stellen Sie dafür beim Zoom-Meeting Ihr Mikrofon aus

Als Verkehrsminister könnte es zu Hause trotzdem schnell zu ruhig werden. Hier, Autobahn-Geräusche zum Entspannen:

Alternativ: ein Autohupen als Telefon-Klingelton

Zwischendurch einfach keine Lust auf Arbeit? Da hilft ein Mouse Mover – eine Software, die in unregelmässigen Zeitabständen zufällige Mausbewegungen simuliert

Den Hometrainer und das Windrädli auf dem Balkon ans Stromnetz anschliessen – perfektes Rückentraining UND erneuerbare Energie!

Trotz Netflix Langeweile? Dann empfehlen wir das Spiel «Wir bauen uns ein Atomkraftwerk» aus Loriots legendärem «Weihnachts-Special»

Wenn die Zeit um den Mittag mal knapp ist, darf man sich auch mal am eigenen Namen orientieren und eine Fertigrösti aus der Vorratskammer holen: Das Ding kann man schnell in die Pfanne hauen wie die Energiewende, allenfalls noch biz Öl in die Pfanne geben – als ehemaliger Öl-Lobbyist sollte das kein Problem sein. Bei etwas weniger Hunger kann man per Halbierungsinitiative einfach die Hälfte braten

Ansonsten empfehlen wir noch ein paar Bücher:

Bild: watson/googlegemini

Das war bestimmt nicht alles, jetzt brauchen wir deine geistreichen Ideen!

Und natürlich: gute Genesung, Herr Rösti!

(sim und das Team watson)