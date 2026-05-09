Putin ist verloren – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Und wie war deine Woche?
#NATO— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 7. Mai 2026 um 16:30
[image or embed]
Ob sich Putin heute an die frische Luft traut?
Christian Adams @Adamstoon1 on #Putin #MayDayParade #UkraineRussiaWar @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 7. Mai 2026 um 18:11
[image or embed]
So könnte Putin eine sichere «Siegesparade» abhalten
A sure victory parade. Today's cartoon by @oliverschopf.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #VictoryParade #Russia #Putin— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 8. Mai 2026 um 06:42
[image or embed]
Sicher ist: Die Ukraine wehrt sich tapfer gegen die Invasoren – und schlägt zurück
Ukraine winning back territory. #Ukraine #Putin #russia #battle #Donbas @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 7. Mai 2026 um 17:00
[image or embed]
Auf den Punkt gebracht
Den einzigen Erfolg, den Putin verbuchen kann, ist Trump
Putin's Victory Day parade. Today's cartoon by @christokomar.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Putin #Trump #Germany— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 4. Mai 2026 um 06:30
[image or embed]
Im Nahen Osten hat das stabile Genie nichts zu lachen
Nick Anderson @Nick_Anderson_ on Donald #Trump and #ProjectFreedom #IranWar – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 6. Mai 2026 um 20:55
[image or embed]
Viel Tumult in der Strasse von Hormus
Réouverture d'Ormuz sous contrôle - © Chappatte dans @letemps.ch , Genève 👉 www.chappatte.com/fr/images/re...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 5. Mai 2026 um 21:04
[image or embed]
Er eilt von, äh, Sieg zu Sieg
Thursday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 6. Mai 2026 um 20:46
[image or embed]
Was WIRKLICH ALLE dachten, als sich dann auch noch die Meldungen zum Hantavirus häuften
Party like it’s 2029 #hantavirus— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 8. Mai 2026 um 03:22
[image or embed]
Derweil in Schland ...
Wegen Hantavirus: CDU kettet Jens Spahn an Heizung fest, damit er keine überteuerten Masken kaufen kann www.der-postillon.com/2026/05/hant...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 7. Mai 2026 um 12:55
[image or embed]
Säuft Käptn Trump innenpolitisch ab?
@mluckovich.bsky.social) 5. Mai 2026 um 21:01
Wir bleiben bei den Schifffahrts-Bildern
@deadder.bsky.social) 7. Mai 2026 um 16:00
Wann wird der letzte Ami begreifen, was da vor sich geht
Now that the president is encouraging states to cancel their primary elections and redraw congressional district maps, can we agree that a constitutional crisis is now upon us?— MFCarter (@mfcarter.bsky.social) 6. Mai 2026 um 13:55
[image or embed]
Verrückte Zeiten – und verkehrte Umstände
@djpaslin.bsky.social) 7. Mai 2026 um 15:58
Dann war auch noch die beknackte Milliardärsgala
Jeff & Lauren Sanchez are the lead sponsors and honorary chairs of the Met Gala anntelnaes.substack.com/p/lead-spons...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 5. Mai 2026 um 04:11
[image or embed]
Wenn Reiche protzen, während die Bomben fallen
Who are you wearing? #MetGala— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 5. Mai 2026 um 05:34
[image or embed]
Wenn du einen Suffkopf zum FBI-Chef machst
Spirits of Incompetence 🥃— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 7. Mai 2026 um 03:04
[image or embed]
Wir schliessen auch heute positiv
@bishtoons.bsky.social) 5. Mai 2026 um 21:52
Dave Granlund PoliticalCartoons.com— Fiona "Fi" Webster 🌎🌍🌏 (@fiona-webster22.bsky.social) 8. Mai 2026 um 17:33
[image or embed]
Bonus
This is Rooster. He has to wear a cone for the first time and he doesn't know how to act. 13/10 just gonna wait until it's over (IG: roostertheredretriever)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 30. April 2026 um 18:24
[image or embed]
Sitzstreik, kennsch? 😅
This is Spear. He is being forced to leave his grandma's house against his will. You know who would never do this to him? Grandma. 13/10 (TT: daddymaddy19)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 7. Mai 2026 um 23:16
[image or embed]
This is Cooper. He tried to politely decline the blowout, but apparently it's a nonnegotiable part of his spa package. 13/10 (IG: biscuitsandbathnyc)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 30. April 2026 um 00:16
[image or embed]
(dsc)