Roboter treten bei Halbmarathon in China an

Beim Ex-Team weinte er – nun ist Luka Doncic der grösste Trumpf in den NBA-Playoffs

Vom Trade zu den Los Angeles Lakers wurde er wie der Rest der Basketball-Welt überrascht. Noch immer ist Luka Doncic nicht ganz darüber hinweg, nicht mehr in Dallas zu sein. In den NBA-Playoffs könnte er aber eine extrem wichtige Rolle spielen.

Noch immer ist schwer verständlich, weshalb die Dallas Mavericks ihren Superstar, der sie in der vergangenen Saison noch bis in den Final geführt hatte, ohne Not weggegeben haben. Ende Januar tradete Dallas Luka Doncic für Anthony Davis und einen Erstrundenpick im Draft zu den Los Angeles Lakers und versetzte die Basketball-Welt damit in Aufruhr. Wirklich gelegt hat sich dieser noch nicht – und auch der 26-jährige Slowene trauert dem Ex-Team noch nach.