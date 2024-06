Nach einigen Stunden konnte das Problem weitgehend behoben werden. Es werde jedoch weiter an der Stabilisierung der Plattform gearbeitet.

Die Spezialisten würden «mit Hochdruck an der Behebung des Problems» arbeiten. Angaben zur Dauer der Störung könnten noch keine gemacht werden. Das Unternehmen entschuldigte sich bei den Kundinnen und Kunden.

Am Dienstagabend meldeten tausende Kundinnen und Kunden technische Störungen beim Telekomunternehmen Sunrise. Betroffen seien Dienste wie TV-Anschlüsse, Festnetz-Internet sowie das mobile Internet.

Wiederaufbereitete Smartphones werden beliebter, schreibt der Schweizer Online-Händler Digitec Galaxus. So hätten die Kunden von Januar bis April 2024 mehr als doppelt so viele generalüberholte sogenannte Refurbished-Smartphones gekauft als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz runderneuerter Geräte habe allerdings bereits in den letzten ein bis zwei Jahren deutlich angezogen.



«Zum einen spricht es sich herum, dass Refurbished-Smartphones besser sind als ihr Ruf und nachhaltiger sind», heisst es bei Galaxus. Zum anderen seien die Geräte dank der tieferen Preise attraktiv.