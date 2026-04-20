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ChatGPT von OpenAI hat technische Störung

ChatGPT kämpft mit technischer Störung

Bei ChatGPT kommt es derzeit zu Ausfällen. Laut OpenAI werde derzeit an einer Lösung gearbeitet.
20.04.2026, 17:0120.04.2026, 17:10

Derzeit können Userinnen und User keine ChatGPT-Anfragen machen. OpenAI bestätigt auf der Website, dass man derzeit mit einer Störung kämpfe.

Zuerst waren vor allem Nutzende von ChatGPT Business betroffen, danach auch andere Userinnen und User. Die Störung kann dazu führen, dass die Seite gar nicht erst lädt oder keine Antworten kommen.

Bei allestoerungen.ch gingen über 1000 Meldungen ein. Wie lange die Störung andauert, ist noch unklar. (vro)

Update folgt...

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Die verrückte Geschichte von OpenAI und ChatGPT
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Die verrückte Geschichte von OpenAI und ChatGPT

ChatGPT hat die Welt im Sturm erobert. In dieser Bildstrecke erfährst du, wie aus der Non-Profit-Organisation ein Milliardenbusiness wurde. Und wir erinnern an die technischen Meilensteine, die schliesslich zur bahnbrechenden Technologie führten.
quelle: shutterstock
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