ChatGPT kämpfte mit technischer Störung

Bei ChatGPT kam es am Montagnachmittag zu Ausfällen.

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Zwischenzeitlich konnten Userinnen und User keine ChatGPT-Anfragen machen. OpenAI bestätigte auf der Website, dass man mit einer Störung kämpfe. Inzwischen scheint diese jedoch behoben zu sein.

Zuerst waren vor allem Nutzende von ChatGPT Business betroffen, danach auch andere Userinnen und User. Die Störung konnte dazu führen, dass die Seite gar nicht erst lädt oder keine Antworten kommen.

Bei allestoerungen.ch gingen über 1000 Meldungen ein.(vro/hkl)