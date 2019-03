Ich habe das Falt-Handy ausprobiert, das unsere Smartphones für immer verändern könnte

Huawei glaubt, dass in einigen Jahren Smartphones aller Marken auffaltbare Displays haben. Bevor es so weit ist, habe ich mir das erste Falt-Smartphone der Chinesen genauer angeschaut.

Es ist ein spezielles Gefühl. Ich halte zum ersten Mal das 2500 Franken teure Mate X in der Hand und falte das Smartphone vorsichtig zu einem Tablet auf. Das geht bereits beim ersten zögerlichen Versuch genau so einfach und intuitiv, wie ich es mir erhofft hatte. Ein kleiner Knopf auf der Rückseite löst die Verriegelung, nun lässt sich das biegsame Display spielend leicht auffalten. Statt eines Handys habe ich zwei Sekunden später ein extrem dünnes und erstaunlich leichtes Tablet in der Hand.

Huaweis …