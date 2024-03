Schweizer Online-Shop unter Verdacht – Twint schreitet ein

Schreib uns via Kommentarfunktion!

Twint empfiehlt betroffenen Kundinnen und Kunden ein mehrstufiges Vorgehen: Zunächst müsse man sich an den jeweiligen Händler wenden. Falls keine Lösung des Problems erreicht werde, solle man sich an den Twint-Kundendienst des eigenen Finanzinstituts wenden.

Was können Betroffene tun, wenn bestellte Ware nicht geliefert wird?

Aus der Branche ist zu hören, dass Dropshipping zu den Geschäftsmodellen gehört, bei denen es zu erhöhten Vorfällen kommen könne. Viel häufiger als Betrug sei aber die mangelnde Professionalität der Betreiber das Problem. Sprich: Dank Shopify und Co. lässt sich mit relativ wenig Aufwand ein seriös wirkender Online-Shop erstellen, doch eine zuverlässige Abwicklung der Verkäufe ist nicht garantiert.

Für Dropshipping-Shops seien auch lange Lieferfristen typisch, diese könnten oft mehrere Wochen betragen, da das Produkt zuerst von China in die Schweiz (direkt an die Konsumentinnen und Konsumenten) geliefert werden müsse.

«Solche Shops, bei denen Anbieter Artikel von asiatischen Händlern wie AliExpress zu überhöhten Preisen weiterverkaufen, beobachten wir in letzter Zeit vermehrt. Zu diesem konkreten Shop haben wir bisher aber noch keine Meldungen erhalten.»

Was ist das Problem beim Dropshipping?

Bei Vibely habe man eine erhöhte Zahl an Kunden-Rückfragen festgestellt, die umgehend an den Betreiber des Online-Shops weitergeleitet worden seien. «Da aber noch nicht alle Anfragen abschliessend beantwortet wurden, haben wir die Anbindung zum Online-Shop temporär blockiert.»

«Jeder Shop, der Twint als Zahlungsmittel anbieten will, wird identifiziert und muss dann einen Prüfprozess durchschreiten, wozu Unterlagen eingereicht werden. Bei auffälligen Kundenbeschwerden zu einem Händler können zusätzliche Prüfungen und Abklärungen eingeleitet werden. Wenn Unstimmigkeiten bestehen oder der Verdacht auf Betrug aufkommt, kann der entsprechende Shop gesperrt werden.»

Das Schweizer Fintech-Unternehmen hat auf einen Hinweis von watson reagiert und die Anbindung des eigenen Bezahldienstes an den Online-Shop gestoppt.

Vibely.ch weist Besucherinnen und Besucher der Website an prominenter Stelle darauf hin, dass sie ihre Einkäufe mit Twint «sicher bezahlen» können. Doch damit ist Schluss.

watson-Redaktor Daniel Schurter ist über die verschlüsselte Schweizer Messenger-App Threema auch anonym zu erreichen. Seine «Threema ID» lautet: ACYMFHZX. Oder du schreibst an daniel.schurter [at] protonmail.com. Wer sich beim Schweizer Secure-Mail-Anbieter (kostenlos) registriert, kann verschlüsselte Mails verschicken.

watson wollte die Verantwortlichen mit den massiven Vorwürfen konfrontieren, doch sie reagierten nicht auf mehrere per E-Mail zugestellte Medienanfragen.

Was ist passiert?

watson hat nachgeforscht und erklärt, was das Problem hinter dem sogenannten Dropshipping-Business ist.

Was können Betroffene tun? Und wie lässt sich verhindern, dass noch mehr Leute ihr hart verdientes Geld verlieren?

Nie war es einfacher, einen professionell wirkenden Online-Shop in Betrieb zu nehmen. Doch der Fall von Vibely.ch zeigt, dass für die Nutzerinnen und Nutzer grösste Vorsicht geboten ist.

