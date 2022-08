Künstliche Intelligenz generiert die letzten menschengemachten Selfies

Video: watson/Fabian Welsch

So könnten unsere letzten Selfies auf der Erde aussehen 😳

Die letzten Selfies, die die Menschen auf der Erde machen werden: Auf der TikTok-Seite «Robots Overload» werden genau solche Selfies gezeigt. Gemacht hat die fiktiven Bilder aber kein Mensch, sondern eine künstliche Intelligenz (KI) namens «DALL-E», entwickelt vom Unternehmen Open-AI.

Die KI ist so programmiert, dass sie aus einer einfachen Bildbeschreibung in Worten schliesslich ein Bild generieren kann. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: DALL-E kann ein Bild eines Armstuhls in Form einer Avocado «malen» oder einen Eindruck davon geben, wie es in der berüchtigten Area 51 aussehen könnte. (fwe)

Video: watson/Fabian Welsch

