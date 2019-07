Digital

Windows

Microsoft enthüllt versehentlich das neue Startmenü von Windows 10



Microsoft enthüllt versehentlich das neue Startmenü von Windows 10 – so sieht es aus

Microsoft arbeitet an einem neuen Startmenü für Windows 10. Jetzt hat der Konzern versehentlich eine interne Testversion veröffentlicht, die ein stark überarbeitetes Design zeigt.

Ein Artikel von

Microsoft hat versehentlich eine interne Version von Windows 10 an einige Tester (sogenannte Windows Insider) von Vorabversionen verteilt. Und in dieser Version ist auch ein neues Startmenü für das Betriebssystem vorhanden. Was auffällt: Das überarbeitete Startmenü scheint kein Kachelsystem mehr zu nutzen, wie es bisher bei Windows 10 üblich ist. Das Kachelmenü wurde mit Windows 8 auf Desktop-PCs eingeführt.

Warum ein neues Startmenü?

Microsoft arbeitet seit längerem an Windows Lite, einer abgespeckten Windows-Version, die für künftige Dual-Screen-Geräte mit Touchdisplays optimiert ist. Etwa Laptops mit zwei Displays oder gar faltbaren Displays.



Bei Windows Lite könnte das Startmenü künftig ungefähr so aussehen: Start in tablet mode. Meh. pic.twitter.com/Ou7o7ol5g2 — NTAuthority (@NTAuthority) July 24, 2019

Ob Microsoft die Live-Kacheln auch bei der klassischen Windows-10-Version aus dem Startmenü entfernen wird, ist unklar.

Die sehr frühe Testversion hätte wohl kaum an die Öffentlichkeit gelangen sollen: Auf Twitter spricht Microsoft von einem Fehler. Der entsprechende Build wurde vom Unternehmen mittlerweile zurückgezogen.

Bei der verteilten Version handelt es sich um Windows 10 Build 18947. Wie der US-Techblog The Verge berichtet, ist diese Testversion für die interne Entwicklung der Xbox gedacht.

Was sind Windows Insider?

Windows Insider sind Nutzer, die sich für das Windows Insider Programm angemeldet haben. Wer das tut, kann kommende Versionen von Windows 10 vorab testen und Microsoft Feedback geben. Wenn du selbst Windows Insider werden möchtest, findest du hier eine Anleitung zum Anmeldevorgang.

Aber Vorsicht: Test-Versionen von Windows 10 können instabil sein. Wichtige Daten können aufgrund von Fehlern verloren gehen. Wenn du eine Vorabversion von Windows 10 auf deinem Rechner installieren möchtest, solltest du vorher deine Daten sichern. Wie man ein Back-up erstellt, kannst du hier nachlesen.

(oli/avr/t-online.de)

Vor 30 Jahren erschien Windows 1.0: Vom Urwindows bis Windows 10 Was Windows-User über Microsofts Surface Studio wissen sollten Mehr zu Windows 10 und den neusten Updates Microsoft hat gerade die lästigste Sache an Windows 10 behoben Link zum Artikel Microsoft warnt vor neuem WannaCry – was Windows-User jetzt wissen müssen Link zum Artikel Das nächste grosse Windows-Update kommt im Mai– und das sind 7 neue Features Link zum Artikel Malware per Update – Hinterhältiger Angriff auf Windows-Notebooks von Asus Link zum Artikel Windows-Update macht Ärger – so löst man die Probleme Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter