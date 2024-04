Ob so das Tesla-Robotaxi aussehen wird? Der Entwurf stammt von einem Tesla-Klub. bild: TeslaTruckClub

Robotaxi oder Günstig-Tesla? Musk setzt alles auf eine Karte



Was baut Tesla als Nächstes: ein günstiges Elektroauto oder ein selbstfahrendes Robotaxi? Firmenchef Elon Musk setzt alles auf die Robotaxi-Karte. Es sei die logische Entscheidung, glaubt Musk. Die für Dienstag angekündigten Quartalszahlen könnten nun etwas mehr Klarheit bringen, wie es um das Projekt steht.

Noch vor Kurzem schien Tesla kaum zu stoppen, jetzt steht der Elektroauto-Vorreiter unter Druck. Die Auslieferungen gingen im vergangenen Quartal erstmals seit Jahren zurück, Umsatz und Gewinn dürften folgen, günstigere Konkurrenz aus China ist auf dem Vormarsch. Wie reagiert Firmenchef Elon Musk? Bei der Vorlage frischer Quartalszahlen an diesem Dienstag (ab 22.00 Uhr MESZ) wird mehr Klarheit über die künftige Strategie erwartet.

Die vergangenen Wochen waren turbulent für Tesla. Nach dem Rückgang der Auslieferungen kündigte Musk den Abbau von mehr als jedem zehnten Arbeitsplatz an. Damit dürften mindestens 14'000 Jobs wegfallen - laut Medienberichten könnten es auch rund 20'000 werden. Eine Rückrufaktion beim neuen Pickup «Cybertruck» enthüllte, dass von November bis April nur knapp 4000 Fahrzeuge des Modells gebaut wurden. Übers Wochenende senkte Tesla abermals die Preise für einige Varianten seiner Modelle.

Schwankender Aktienkurs

Das alles zeigt Wirkung auf den Aktienkurs, mit dem auch Musks Vermögen schwankt. Die Aktie fiel am Montag auf den tiefsten Stand seit Januar 2023. Seit Jahresbeginn büsste sie mehr als 40 Prozent ihres Werts ein. Tesla war damit allerdings immer noch gut 450 Milliarden Dollar wert - etwa neun Mal mehr als die Autoriesen Ford und General Motors, die jeweils rund 50 Milliarden Dollar auf die Waage bringen.

Musk hatte vor einigen Monaten noch darauf beharrt, dass Tesla nur «zwischen zwei Wachstumswellen» sei. Eine entscheidende Rolle sollte demnach einer neuen Fahrzeugplattform zukommen, mit der künftige Tesla-Autos viel effizienter produziert werden könnten.

Robotaxi in Aussicht gestellt, Günstig-Tesla wird verschoben

Auf dieser Plattform stellte Musk ein deutlich günstigeres Modell in Aussicht - sowie ein selbstfahrendes Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale. Jüngst kündigte er die Vorstellung des Robotaxis für Anfang August an - sagte dabei aber nichts zum günstigeren Wagen mit Menschen am Steuer, der einigen Marktbeobachtern als wichtigstes Produkt im Wettbewerb mit Elektroautos aus China gilt.

Laut dem E-Auto-Portal Electrek hat Musk die Produktion eines günstigen 25'000-Dollar-Teslas inzwischen zurückgestellt. Er sollte unter dem Codenamen NV9 in Texas produziert werden. Stattdessen wurden die Arbeiten an einem Rechenzentrum für Teslas geplante selbstfahrende Robotaxis priorisiert.

Zugleich vergehen bei Tesla zwischen der Präsentation eines neuen Modells und dem Produktionsstart meist mehrere Jahre. Und mit dem heutigen Stand der Technik beim Assistenzsystem «Autopilot» erscheint es fraglich, wie schnell Tesla einen wirklich autonomen Wagen auf die Strasse schicken könnte.

Aktuell können Tesla-Fahrerinnen und -Fahrer in den USA testweise eine fortgeschrittene «Autopilot»-Version mit dem Namen «Full-Self-Driving» (FSD, komplett selbstfahrend) nutzen. Anders als der Name es andeutet, macht FSD einen Tesla aber nicht zum selbstfahrenden Auto, sondern es ist weiterhin nur ein Assistenzsystem, bei dem der Fahrende jederzeit zum Eingreifen bereit sein muss, die Kontrolle zu übernehmen. Den Preis der FSD-Software senkte Tesla am Wochenende von 12'000 auf 8000 Dollar.

Der Finanzdienst Bloomberg berichtete zugleich am Wochenende, Tesla könnte die Innovationen aus den neuen Produktionsmethoden auch bei der Fertigung günstigerer Versionen der aktuellen Bestseller Model 3 und Model Y anwenden. Analysten dürften in der üblichen Telefonkonferenz nach Vorlage der Quartalszahlen dazu bei Musk nachbohren.

