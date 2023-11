X verliert weitere grosse Werbekunden nach Antisemitismus-Eklat

Die wirtschaftliche Lage von X ist bereits schwierig. Musk räumte mehrfach ein, dass die Werbeerlöse nur noch in etwa halb so hoch seien wie zu Twitter-Zeiten. Er versucht zwar, mehr Geld durch Abo-Angebote einzunehmen. Nach Einschätzung von Experten kann das aber bisher den Wegfall der Anzeigen-Einnahmen nicht annähernd ausgleichen. (sda/dpa)

Zudem sorgte Musk für eine Kontroverse mit Zuspruch für einen antisemitischen Beitrag, was ihm unter anderem scharfe Kritik aus dem Weissen Haus einhandelte. In dem Post auf X hiess es unter anderem, von jüdischer Seite werde «Hass gegen Weisse» verbreitet. Musk schrieb zu dem Beitrag am Mittwoch, darin stehe die «tatsächliche Wahrheit».

Milliarden-Strafe: UBS erzielt im Frankreich-Prozess einen Teilerfolg

Die Schweizer Grossbank erhält eine Neubeurteilung ihrer Affären in Paris zugestanden: Der französische Kassationshof lässt die Strafhöhe von 1,8 Milliarden Euro neu überprüfen.

Die UBS kommt in Frankreich langsam zu Ihrem Recht. In der dritten Runde ihres Rechtsstreites mit den französischen Behörden hat sie einen Erfolg erzielt: Der Kassationshof hat am Mittwoch in Paris entschieden, dass ein - anders zusammengesetztes - Berufungsgericht die Strafhöhe neu zu berechnen habe.