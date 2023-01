Digitec Galaxus expandiert nach Frankreich – trotz Millionen-Verlusten in Deutschland

In der Medienmitteilung wird Oliver Herren, Chief Innovation Officer von Digitec Galaxus, zitiert:

Was hat das Unternehmen davon?

Wie häufig werden iPhones retourniert – und wie lange dauern Reparaturen unter Garantie? Über die Produkteseite lassen sich Smartphone-Hersteller vergleichen . Der Screenshot zeigt, dass Apple am wenigsten Retouren hat, Garantiefälle aber relativ lange dauern.

Konkret sehe die Kundschaft neu auf den Produktseiten unter «Rückgabe» und «Garantie» (in der Schweiz) oder «Gewährleistung» (in der EU) folgende drei zusätzlichen Informationen:

Neu werde den Besucherinnen und Besucher der Online-Shops angezeigt, wie häufig die Kundschaft Produkte zurückschickt, wie oft die Produkte in der Garantiefrist kaputtgehen und wie lange es dauert, bis ein Garantiefall erledigt ist. Dies teilte Digitec Galaxus am Donnerstag mit.

Der zur Migros gehörende Schweizer Onlinehändler spricht von einer «Weltpremiere». Sicher ist: Bei der am Donnerstag angekündigten Transparenz-Offensive handelt es sich um einen PR-Coup.

