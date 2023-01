Digitec Galaxus expandiert nach Italien

Migros erzielt Rekordumsatz

Die Migros-Gruppe hat 2022 erstmals mehr als 30 Milliarden Franken Umsatz und damit einen Rekord erzielt, wie der Detailhandelskonzern am Dienstag mitteilte. Der gesamte Online-Detailhandelsumsatz wuchs über alle Bereiche hinweg um 15 Prozent auf 3,7 Milliarden.



Das Online-Warenhaus Digitec Galaxus legte dabei um 7,4 Prozent auf 2,2 Milliarden zu. Dies habe nebst einem erfreulichen Wachstum in der Schweiz auch an hohen Wachstumsraten in Deutschland gelegen, wo die Verkäufe um knapp 80 Prozent gesteigert werden konnten.



Im eigentlichen Ladengeschäft lief es der Migros 2022 hingegen nicht mehr ganz so rund. Das sei nach der Aufhebung der Covid-Massnahmen zu erwarten gewesen.

(sda)