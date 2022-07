Zahlen besser als erwartet: Apples iPhone-Geschäft wächst weiter

Cook verwies auf einen «Cocktail aus Gegenwinden» für das Geschäft und verwies auf die Covid-19-Lockdowns in China, den erstarkten Dollar und den Ausstieg aus dem russischen Markt wegen des Angriffskriegs in der Ukraine .

Im Dienstleistungsgeschäft, in das zum Beispiel Abo-Erlöse aus Apples Musik- und Videostreaming-Angeboten sowie App-Abgaben einfliessen, gab es einen noch deutlicheren Zuwachs von 17.5 auf 19.6 Milliarden Dollar.

Der iPhone-Umsatz wuchs von 39.6 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor auf knapp 40.7 Milliarden Dollar. Nach einer Schätzung der Analysefirma Canalys konnte Apple im vergangenen Quartal dank guter Verkäufe des iPhone 13 seinen Anteil am insgesamt um neun Prozent geschrumpften Smartphone-Markt ausbauen.

Unterm Strich gab es indes einen Gewinnrückgang von 10.6 Prozent auf 19.44 Milliarden Dollar. Das teilte Apple nach US-Börsenschluss am Donnerstag mit. Analysten hatten mit schlechteren Zahlen gerechnet. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund drei Prozent zu.

Apple trotzt mit seinem iPhone-Geschäft bisher Konjunktursorgen und Logistik-Engpässen. Im vergangenen Quartal konnte das iPhone in einem insgesamt geschrumpften Smartphone-Markt zulegen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂

Tragödie am Creux-du-Van: Mutter (37) stürzt sich mit ihren beiden Kindern in den Tod

Nach Konzertabbruch in Bern: Junge SVP reicht Strafanzeige gegen Brasserie Lorraine ein

«Es wird extrem» – so reagiert die watson-Community auf die Dreadlocks-Diskussion

Sollen Weisse keine Dreadlocks tragen? Was du über Cultural Appropriation wissen musst

Putin hat seine Schweizer Uhr ersetzt +++ Ukrainisches Getreide in Syrien aufgetaucht

Wo bleibt Teslas Cybertruck? Drei Jahre nach der Präsentation gibt es ein Lebenszeichen

2019 von Elon Musk medienwirksam präsentiert, wurde es zuletzt ruhig um Teslas Elektro-Pick-up. Nun wird der Verkaufsstart langsam konkret, doch die Konkurrenz ist schon einen Schritt weiter.

Elon Musk hat in einer Telefonkonferenz mit Investoren erklärt, dass das Unternehmen hofft, den Cybertruck «Mitte nächsten Jahres» ausliefern zu können. Den gleichen Zeitrahmen hatte er schon Ende Mai in einem Interview in Aussicht gestellt.



Das klingt zwar noch immer vage, ist aber ein konkreterer Zeitplan als der, den Musk Anfang Jahr genannt hatte. Damals sagte er, dass der E-Pick-up «hoffentlich» nächstes Jahr kommen werde.